 Empleo en Guatemala: Aumento de Expectativas para 2026
Empresas

Guatemala muestra dinamismo laboral: expectativa de empleo sube para el segundo trimestre de 2026

Las perspectivas de empleo en Guatemala muestran un panorama alentador para 2026, con empresas que prevén aumentar sus contrataciones.

Compartir:
ManpowerGroup, ManpowerGroup
ManpowerGroup / FOTO: ManpowerGroup

El mercado laboral guatemalteco muestra señales de dinamismo y crecimiento para los próximos meses.  Según la más reciente Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, Guatemala reporta una Tendencia Neta de Empleo (TNE) de 34% para el segundo trimestre de 2026.

La anterior refleja una perspectiva positiva en la generación de oportunidades laborales entre abril y junio. El estudio, realizado entre más de 200 empleadores en Guatemala y que forma parte de un sondeo global aplicado a más de 41,700 empresas en 42 países, muestra un aumento de 6 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior.

Además, muestra 5 puntos más que el mismo período del año pasado, lo que confirma una recuperación sostenida del mercado laboral. De acuerdo con los resultados, el 45% de los empleadores en Guatemala planea aumentar su plantilla, mientras que el 42% prevé mantenerla sin cambios y el 11% estima una reducción.

Mientras que solo el 2% aún no define su perspectiva de contratación para el próximo trimestre. Ricardo Gálvez, Country Manager de ManpowerGroup Guatemala, destacó que estos resultados evidencian la fortaleza del mercado laboral nacional.

El mercado laboral sigue creciendo

"Los resultados reflejan la resiliencia y dinamismo del mercado laboral guatemalteco. Con una Tendencia Neta de Empleo de 34%, vemos una clara intención de las empresas por seguir creciendo y apostar por la generación de oportunidades", señaló. 

El informe también identifica los sectores que lideran las expectativas de contratación en el país. Hospitalidad encabeza la lista con un 80%, impulsada principalmente por actividades relacionadas con turismo, alojamiento y servicios.

Le siguen:

• Información: 50%

• Finanzas y seguros: 41%

Este desempeño posiciona al sector de hospitalidad como uno de los principales motores de empleo para el segundo trimestre de 2026.

Regiones con mayor dinamismo laboral

A nivel regional, el estudio revela que la región Sur registra la mayor intención de contratación con un 72%, consolidándose como el principal polo de generación de empleo en el país.

Las otras regiones con perspectivas positivas son:

• Occidente: 40%

• Centro: 33%

En Portada

Elección de fiscal general: presentan impugnaciones contra candidatura de Porrast
Nacionales

Elección de fiscal general: presentan impugnaciones contra candidatura de Porras

09:59 AM, Mar 10
Transportistas extraurbanos plantean aumento en tarifas por alza del diéselt
Nacionales

Transportistas extraurbanos plantean aumento en tarifas por alza del diésel

09:18 AM, Mar 10
Guatemala, entre los países señalados por el deterioro de la libertad de prensa en las Américast
Nacionales

Guatemala, entre los países señalados por el deterioro de la libertad de prensa en las Américas

10:39 AM, Mar 10
UCI suspende al equipo de ciclismo Medellín-EPMt
Deportes

UCI suspende al equipo de ciclismo Medellín-EPM

11:17 AM, Mar 10
Haaland estará disponible para enfrentar al Real Madridt
Deportes

Haaland estará disponible para enfrentar al Real Madrid

09:17 AM, Mar 10

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosSeguridadLiga Nacionalredes socialesEE.UU.Donald TrumpJusticia
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Elon Musk ,Redes sociales
Tecnología

"La IA lo hará mejor": Elon Musk anticipa qué trabajos podrían extinguirse primero

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Cada cuánto se debe lavar el cabello? Guía según tipo de pelo

Super Mario ,Super Mario
Gaming

Se confirma un nuevo personaje para Super Mario Galaxy: La Película

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Dieta y ejercicio ,Pixabay
Salud

Sorprendente hallazgo: efecto rebote en dietas podría ser beneficioso para la salud

Imagen sobre salud ,Pixabay
Salud

OMS revela cómo la eliminación de dos malos hábitos puede reducir casos de cáncer en el mundo

Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

Emisoras  Escúchanos