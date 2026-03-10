Empleo en Guatemala: Aumento de Expectativas para 2026

El mercado laboral guatemalteco muestra señales de dinamismo y crecimiento para los próximos meses. Según la más reciente Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup, Guatemala reporta una Tendencia Neta de Empleo (TNE) de 34% para el segundo trimestre de 2026.
La anterior refleja una perspectiva positiva en la generación de oportunidades laborales entre abril y junio. El estudio, realizado entre más de 200 empleadores en Guatemala y que forma parte de un sondeo global aplicado a más de 41,700 empresas en 42 países, muestra un aumento de 6 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior.
Además, muestra 5 puntos más que el mismo período del año pasado, lo que confirma una recuperación sostenida del mercado laboral. De acuerdo con los resultados, el 45% de los empleadores en Guatemala planea aumentar su plantilla, mientras que el 42% prevé mantenerla sin cambios y el 11% estima una reducción.
Mientras que solo el 2% aún no define su perspectiva de contratación para el próximo trimestre. Ricardo Gálvez, Country Manager de ManpowerGroup Guatemala, destacó que estos resultados evidencian la fortaleza del mercado laboral nacional.
El mercado laboral sigue creciendo
"Los resultados reflejan la resiliencia y dinamismo del mercado laboral guatemalteco. Con una Tendencia Neta de Empleo de 34%, vemos una clara intención de las empresas por seguir creciendo y apostar por la generación de oportunidades", señaló.
El informe también identifica los sectores que lideran las expectativas de contratación en el país. Hospitalidad encabeza la lista con un 80%, impulsada principalmente por actividades relacionadas con turismo, alojamiento y servicios.
Le siguen:
• Información: 50%
• Finanzas y seguros: 41%
Este desempeño posiciona al sector de hospitalidad como uno de los principales motores de empleo para el segundo trimestre de 2026.
Regiones con mayor dinamismo laboral
A nivel regional, el estudio revela que la región Sur registra la mayor intención de contratación con un 72%, consolidándose como el principal polo de generación de empleo en el país.
Las otras regiones con perspectivas positivas son:
• Occidente: 40%
• Centro: 33%