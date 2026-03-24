Chery Himla en Guatemala: el nuevo pick-up 4x4 turbo diésel

Grupo Q ha marcado un hito en el mercado automotriz guatemalteco con la presentación oficial del nuevo Chery HIMLA, un pick-up 4x4 turbo diésel que promete redefinir el segmento al combinar robustez, tecnología avanzada y un alto nivel de seguridad. Lanzado el 24 de marzo de 2026, este vehículo está diseñado para satisfacer las demandas de quienes buscan un compañero fiable tanto para las exigencias del trabajo diario como para las aventuras fuera de la carretera, ofreciendo una propuesta integral que equilibra potencia y confort.
La llegada del Chery HIMLA representa un paso significativo en la estrategia de expansión de Grupo Q en la región. El vehículo se incorpora al portafolio de la marca con dos versiones, Comfort TM y Luxury TA, pensadas para adaptarse a diversos estilos de vida y necesidades. Virgilio López, Director de Marca Regional, enfatizó la importancia de este lanzamiento: "Con HIMLA damos un paso importante en nuestra estrategia de crecimiento en la región, ofreciendo un pick-up robusto, tecnológico y adaptado a las necesidades del mercado guatemalteco", afirmó López, destacando el compromiso de la marca con el mercado local.
Potencia y versatilidad
El corazón del Chery HIMLA es su motor 2.3 litros turbo diésel, una unidad que genera 160 HP de potencia y un impresionante torque de 420 Nm. Esta configuración asegura un rendimiento óptimo en diversas condiciones, desde el asfalto urbano hasta los terrenos más exigentes. Además, el sistema de tracción 4x4 con modos 2H, 4H y 4L permite una adaptabilidad excepcional, garantizando que el vehículo pueda enfrentar cualquier tipo de superficie con confianza. Los conductores pueden elegir entre una transmisión manual de 6 velocidades o una automática de 8 velocidades, lo que añade flexibilidad a la experiencia de manejo. En cuanto a su capacidad de carga, el HIMLA no decepciona, soportando hasta 1,000 kg y remolcando hasta 3,000 kg con frenos, lo que lo convierte en una herramienta de trabajo sumamente eficiente.
Uno de los pilares del Chery HIMLA es su enfoque en la seguridad, un aspecto donde se distingue notablemente dentro de su categoría. El pick-up está equipado con siete bolsas de aire, proporcionando una protección integral a todos los ocupantes. Los frenos de disco en las cuatro ruedas, junto con un completo paquete de asistencias, que incluye control de estabilidad, control de tracción y control de frenado, elevan la confianza al volante. La tecnología de seguridad se complementa con una cámara 360°, sensores de proximidad, un sistema de monitoreo de presión de neumáticos y anclajes ISOFIX para sillas de niños, asegurando una tranquilidad adicional en cada trayecto.
Tecnología y confort
El interior del Chery HIMLA ha sido diseñado para ofrecer una experiencia moderna y conectada. Los ocupantes disfrutarán de una pantalla de 12.3 pulgadas que sirve como centro de infoentretenimiento, con compatibilidad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. La conveniencia se extiende con un cargador inalámbrico para dispositivos móviles y un sistema de audio integrado que promete una acústica de calidad. La versión Luxury TA eleva aún más el estándar de confort y sofisticación, incorporando tapicería en cuero, un asiento eléctrico para el conductor, freno de parqueo electrónico y la función Auto-Hold, características que añaden un toque de lujo y practicidad.
Estéticamente, el HIMLA proyecta una imagen de fuerza y funcionalidad. Su diseño exterior se caracteriza por líneas robustas y elementos que no solo son visualmente atractivos, sino también altamente prácticos. Cuenta con faros LED y luces diurnas DRL que mejoran la visibilidad, rines de hasta 18 pulgadas que realzan su postura, una barra antivuelco que añade seguridad y un toque deportivo, así como estribos laterales que facilitan el acceso. La cama de carga, equipada con un recubrimiento protector, asegura la durabilidad y resistencia ante el uso intensivo, subrayando la filosofía de un diseño pensado para el trabajo y la aventura.
Una Opción Competitiva en el Segmento Pick-up
Con un precio inicial de Q189,990, el Chery HIMLA se posiciona como una alternativa altamente competitiva en el segmento de pick-ups en Guatemala. Grupo Q ha logrado presentar un vehículo que no solo cumple con las expectativas de rendimiento y seguridad, sino que también ofrece una excelente relación entre precio, equipamiento y desempeño. Este lanzamiento consolida la presencia de Chery en el mercado guatemalteco, brindando a los consumidores una opción robusta y tecnológicamente avanzada para sus necesidades diarias y sus escapadas.