 Acatenango: 500 Mujeres Mejoran Habilidades Digitales con Tigo
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Acatenango: 500 mujeres fortalecen sus habilidades y seguridad digital con programas de Tigo y SVET

Alianza de Tigo, SVET y Sheva impulsa la alfabetización digital de 500 habitantes en Chimaltenango, sumando a más de 100,000 beneficiarias en Guatemala.

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Capacitación de educación digital a mujeres en Acatenango, Cortesía
Capacitación de educación digital a mujeres en Acatenango / FOTO: Cortesía

Unas 500 mujeres del municipio de Acatenango, Chimaltenango, fortalecieron sus habilidades digitales y conocimientos sobre seguridad en línea gracias a una jornada de capacitación impulsada por Tigo, en alianza con SHEVA y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET). La iniciativa, que tuvo lugar el pasado martes 17 de marzo en el Salón Municipal, busca promover la inclusión digital y el empoderamiento femenino a través de la tecnología.

La actividad se enmarcó en el mes de conmemoración del Día Internacional de la Mujer, reafirmando el compromiso de las instituciones participantes con el desarrollo y la seguridad digital de las guatemaltecas. El evento contó con la destacada presencia de la Vicepresidenta Karin Herrera, quien acompañó a autoridades de SVET, representantes de Tigo Guatemala y Sheva, así como a líderes locales del municipio de Acatenango.

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Capacitación de educación digital a mujeres en Acatenango - Cortesía

Impulso a la ciudadanía digital responsable

Esta capacitación forma parte de dos importantes programas: Modo Digital de SVET y Conectadas, una iniciativa de Tigo Guatemala junto a Sheva. Ambos proyectos comparten el objetivo de equipar a las mujeres con las herramientas necesarias para desenvolverse de manera segura y efectiva en el entorno digital, contribuyendo a la prevención de la violencia en línea y ampliando sus oportunidades de desarrollo personal y económico.

Durante la jornada, las participantes recibieron formación práctica en temas cruciales para su interacción con la tecnología. Los contenidos abordaron aspectos fundamentales como:

  • Herramientas digitales para el desarrollo personal y económico
  • Uso seguro y responsable del teléfono
  • Prevención de riesgos y violencia digital

La capacitación en estas áreas es vital para que las mujeres puedan aprovechar al máximo las ventajas del mundo digital, al tiempo que se protegen de posibles amenazas y explotan nuevas vías para su crecimiento.

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Capacitación de educación digital a mujeres en Acatenango - Cortesía

Programas con impacto nacional

El programa Conectadas, liderado por Tigo Guatemala en alianza con Sheva, ha logrado capacitar a más de 100,000 mujeres en todo el país en el uso estratégico de la tecnología. Por su parte, Modo Digital de SVET se enfoca en la alfabetización digital, fomentando una ciudadanía digital responsable y el uso seguro de las tecnologías entre niñas, niños y adolescentes. Ambos programas demuestran un compromiso sostenido con la educación digital y la creación de espacios seguros en Internet para la población guatemalteca.

Con esta reciente jornada en Acatenango, las organizaciones continúan expandiendo el alcance de sus iniciativas, llevando herramientas de formación digital a más comunidades a lo largo y ancho del territorio nacional. Este esfuerzo conjunto subraya la importancia de la colaboración entre el sector privado y las entidades gubernamentales para cerrar la brecha digital y empoderar a las mujeres a través del acceso y el conocimiento tecnológico.

Tigo Guatemala, como empresa líder en telecomunicaciones, ha demostrado un firme compromiso con el desarrollo del país y la promoción de la inclusión digital. Su alianza con organizaciones como Sheva y SVET es un reflejo de su visión de generar impacto positivo en la sociedad, especialmente en el ámbito del empoderamiento femenino y la seguridad en línea.

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