Nachos Señorial: Sabor Local y Sorteos Semanales en Guatemala

La marca Señorial ha lanzado oficialmente Nachos Señorial, su nueva línea de tortilla chips diseñada para el consumidor guatemalteco, que busca convertirse en el complemento ideal para celebraciones y reuniones. Este nuevo producto, que combina sabor, calidad y accesibilidad, llega al mercado acompañado de una atractiva promoción que premiará la fidelidad de los consumidores.
Una propuesta con sabor local
Nachos Señorial se presenta como una alternativa fresca y local en una categoría tradicionalmente dominada por marcas internacionales. La propuesta de Señorial busca resonar directamente con el gusto de los guatemaltecos, ofreciendo una opción que no solo es deliciosa, sino que también celebra la identidad cultural del país. El producto ya está disponible en una amplia red de distribución, incluyendo supermercados y más de 20 mil tiendas de barrio a nivel nacional, facilitando su acceso a todos los rincones del país.
La marca ha introducido dos sabores clave para satisfacer diversos paladares: el clásico Queso, con un perfil intenso y cremoso que deleita a los amantes de los sabores robustos, y el audaz Jalapeño, que ofrece un picante balanceado y agradable, ideal para quienes buscan un toque de emoción en sus snacks. Estas opciones están disponibles en presentaciones de 20 gramos, perfectas para el consumo individual, y de 150 gramos, pensadas para compartir en grupo.
Orgullo chapín en cada bocado
David Mejicanos, gerente Sr. de marca de Señorial, enfatizó la visión detrás de este lanzamiento. "Buscamos diferenciarnos a través de un sabor local, la cercanía cultural y el orgullo chapín, convirtiendo a Nachos Señorial en el complemento perfecto que representa a Guatemala en la mesa y en la convivencia diaria", comentó. Mejicanos añadió que la inspiración para el producto surgió de la vida cotidiana del consumidor, desde una refacción rápida hasta una reunión familiar o la emoción de ver un partido de fútbol, con el objetivo de ofrecer "ese snack que hacía falta en la mesa".
Como parte integral de su estrategia de lanzamiento, Señorial ha activado "La Promo que Faltaba de Señorial", una iniciativa que estará vigente desde el 1 de abril hasta el 29 de junio de 2026. Esta promoción busca recompensar a los consumidores por elegir un producto nacional y fortalecer el vínculo con la marca.
Participar es sencillo: los usuarios deben encontrar un código único impreso dentro del empaque de Nachos Señorial y enviarlo vía WhatsApp al número 3068-6822. Al realizar este paso, los participantes entran automáticamente en sorteos semanales. Los premios son atractivos televisores de 43 pulgadas, y los sorteos se realizarán periódicamente desde el 27 de abril hasta el 29 de junio de 2026, ofreciendo múltiples oportunidades de ganar.
Conectando con las Familias Guatemaltecas
Iñaki Llarena, gerente Jr. de marca de Señorial, destacó la importancia de esta promoción más allá de un simple lanzamiento de producto. "Con esta promoción buscamos fortalecer la relación con el consumidor", afirmó Llarena. "Más que un lanzamiento, queremos ser parte de los momentos que realmente importan para las familias guatemaltecas, y qué mejor que esta temporada en torno al fútbol, rodeados de amigos, compartiendo Nachos Señorial y una misma emoción".
La marca aspira a que Nachos Señorial se integre de manera natural en las experiencias compartidas entre familia y amigos, especialmente en eventos deportivos y reuniones sociales, reforzando su posicionamiento como "el nacho de los guatemaltecos". Este enfoque subraya el compromiso de Señorial con la cultura y los hábitos de consumo locales.
Nachos Señorial ya se encuentra disponible en las principales cadenas de supermercados y tiendas de conveniencia del país, incluyendo Super 24, Walmart, Paiz, Maxi Despensa, Suma, Mi Super Fresh, Bodegona, además de la vasta red de tiendas de barrio a nivel nacional. Con este lanzamiento, Señorial reafirma su dedicación a ofrecer productos de alta calidad, con un auténtico sabor local y una profunda conexión con los valores y costumbres del consumidor guatemalteco.