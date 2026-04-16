 Remesas en Guatemala: Clave para Familias y su Digitalización
Empresas

Las remesas en Guatemala: clave para la economía familiar y el reto de su integración digital

Las remesas son clave en la economía guatemalteca, representando más del 20% del PIB e impactando a 1.7 millones de hogares, resaltando su papel crucial en la estabilidad familiar.

Compartir:
Presentación informe remesas en Guatemala, Cortesía
Presentación informe remesas en Guatemala / FOTO: Cortesía

Las remesas se han consolidado como un pilar fundamental para la economía de Guatemala. Hoy, más del 20% del Producto Interno Bruto (PIB) del país proviene de estas transferencias que llegan a cerca de 1.7 millones de hogares, impactando directamente al 40% de la población. Más allá de ser simples envíos de dinero, las remesas funcionan como un puente que conecta y sostiene la vida familiar guatemalteca a distancia.

Un análisis reciente promovido por Mastercard destaca que las remesas funcionan en la práctica como un recurso esencial para la alimentación, la salud y la educación. Ese dinero, en gran parte, se destina a resolver necesidades cotidianas. Lejos de tratarse de ingresos extras, las remesas estructuran la rutina y garantizan la seguridad económica de los hogares.

Digitalización en el envío

Uno de los hallazgos clave es la paradoja entre el envío y el uso de remesas. Si bien la mayoría de los envíos ahora es digital, el efectivo sigue dominando cuando las familias utilizan ese recurso. Entre un 70% y 80% de los receptores en Centroamérica retiran el dinero inmediatamente, aunque lo reciban por medio de cuentas bancarias, billeteras o tarjetas digitales. Esta dinámica persiste incluso cuando casi todos los receptores disponen de un teléfono inteligente.

Las razones de esta preferencia no se explican solamente por la tecnología. Los hábitos, las percepciones de seguridad y la confianza juegan un papel central, así como la limitada aceptación de pagos digitales en comercios habituales. "Yo tengo cuenta, pero saco todo. Así sé cuánto tengo", afirmó una receptora de remesas de 49 años en Guatemala.

Guatemala alcanza récord histórico de remesas con 2.441 millones de dólares en marzo

El dinamismo de marzo permitió revertir la tendencia de enero y febrero, meses en los que los ingresos se situaron por debajo de la barrera de los 2.000 millones de dólares.

El desafío: la integración

En el pasado el debate giró en torno al acceso financiero. Ahora la atención está en cómo y para qué las familias utilizan el dinero. El ecosistema financiero enfrenta la tarea de adaptar la aceptación en comercios y servicios para que las remesas puedan usarse sin necesidad de convertirlas a efectivo.

El whitepaper ‘Remesas 2030: Confianza, inclusión y remesas’, elaborado por Mastercard y Crosstech, plantea un cambio de enfoque: lo determinante no es sólo digitalizar los envíos, sino lograr que los fondos permanezcan y circulen digitalmente antes de transformarse en efectivo. Este fenómeno se denomina "retención digital".

Marvin Rodriguez, Country Manager de Mastercard para Guatemala, El Salvador y Honduras, subrayó que el futuro de las remesas depende de su integración al sistema financiero. Para transformar realmente el impacto económico, las remesas deben aprovechar el potencial de inclusión y desarrollo más allá del consumo inmediato.

Transformación del uso: de la supervivencia al crecimiento

Las familias guatemaltecas gestionan las remesas bajo criterios propios: no buscan acumular, sino asegurar que el dinero satisfaga necesidades y cuide a sus seres queridos. La percepción de confianza se construye mucho más a partir de la experiencia cotidiana que de la adopción tecnológica.

Si una mayor parte de las remesas permanece dentro del sistema financiero, se abre la puerta a nuevas oportunidades: pagos, ahorro, acceso a crédito y creación de historial financiero. Actualmente, el 89% de los receptores utiliza las remesas en consumo y manutención. Sin embargo, la proporción de pagos en efectivo ha disminuido desde el 67% en 2014 al 25% en 2024 en América Latina, lo que demuestra que el cambio está en proceso.

Nuevas soluciones para una integración total

Impulsar la inclusión financiera más allá del acceso requiere ecosistemas que combinen tecnología eficiente con usos reales, interoperabilidad, educación financiera contextual y redes cercanas a las familias. Soluciones como Mastercard Move facilitan transferencias rápidas y seguras, permitiendo integrar remesas al flujo digital y diario.

Mastercard trabaja en conjunto con instituciones financieras, empresas fintech y entidades públicas para fortalecer redes de aceptación, expandir la educación financiera y crear servicios pensados en los hábitos de los hogares. El objetivo a largo plazo es que cada remesa, además de llegar, se mantenga, circule y fortalezca a las familias dentro de la economía digital.

El reto es colectivo. Las remesas representan más que dinero: son un recurso vital que, bien integrado, puede convertirse en una herramienta de estabilidad, inclusión y crecimiento para millones de familias en Guatemala y Centroamérica.

En Portada

Accidente de bus en ruta al Pacífico deja varios heridost
Nacionales

Accidente de bus en ruta al Pacífico deja varios heridos

07:17 AM, Abr 16
Sancionan a automovilista por circular contra la vía en el Periféricot
Nacionales

Sancionan a automovilista por circular contra la vía en el Periférico

07:05 AM, Abr 16
Dos fallecidos por accidentes de tránsito en zona 7t
Nacionales

Dos fallecidos por accidentes de tránsito en zona 7

06:33 AM, Abr 16
EE.UU. asegura que está listo para reiniciar ataques si Irán no llega a un acuerdot
Internacionales

EE.UU. asegura que está listo para reiniciar ataques si Irán no llega a un acuerdo

07:53 AM, Abr 16
Tekashi 6ix9ine sorprende con ayuda a familia guatemalteca tras salir de prisiónt
Farándula

Tekashi 6ix9ine sorprende con ayuda a familia guatemalteca tras salir de prisión

07:40 AM, Abr 16

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalEE.UU.Noticias de GuatemalaLiga NacionalEstados UnidosIrán
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos