Remesas en Guatemala: Clave para Familias y su Digitalización

Las remesas se han consolidado como un pilar fundamental para la economía de Guatemala. Hoy, más del 20% del Producto Interno Bruto (PIB) del país proviene de estas transferencias que llegan a cerca de 1.7 millones de hogares, impactando directamente al 40% de la población. Más allá de ser simples envíos de dinero, las remesas funcionan como un puente que conecta y sostiene la vida familiar guatemalteca a distancia.
Un análisis reciente promovido por Mastercard destaca que las remesas funcionan en la práctica como un recurso esencial para la alimentación, la salud y la educación. Ese dinero, en gran parte, se destina a resolver necesidades cotidianas. Lejos de tratarse de ingresos extras, las remesas estructuran la rutina y garantizan la seguridad económica de los hogares.
Digitalización en el envío
Uno de los hallazgos clave es la paradoja entre el envío y el uso de remesas. Si bien la mayoría de los envíos ahora es digital, el efectivo sigue dominando cuando las familias utilizan ese recurso. Entre un 70% y 80% de los receptores en Centroamérica retiran el dinero inmediatamente, aunque lo reciban por medio de cuentas bancarias, billeteras o tarjetas digitales. Esta dinámica persiste incluso cuando casi todos los receptores disponen de un teléfono inteligente.
Las razones de esta preferencia no se explican solamente por la tecnología. Los hábitos, las percepciones de seguridad y la confianza juegan un papel central, así como la limitada aceptación de pagos digitales en comercios habituales. "Yo tengo cuenta, pero saco todo. Así sé cuánto tengo", afirmó una receptora de remesas de 49 años en Guatemala.
El desafío: la integración
En el pasado el debate giró en torno al acceso financiero. Ahora la atención está en cómo y para qué las familias utilizan el dinero. El ecosistema financiero enfrenta la tarea de adaptar la aceptación en comercios y servicios para que las remesas puedan usarse sin necesidad de convertirlas a efectivo.
El whitepaper ‘Remesas 2030: Confianza, inclusión y remesas’, elaborado por Mastercard y Crosstech, plantea un cambio de enfoque: lo determinante no es sólo digitalizar los envíos, sino lograr que los fondos permanezcan y circulen digitalmente antes de transformarse en efectivo. Este fenómeno se denomina "retención digital".
Marvin Rodriguez, Country Manager de Mastercard para Guatemala, El Salvador y Honduras, subrayó que el futuro de las remesas depende de su integración al sistema financiero. Para transformar realmente el impacto económico, las remesas deben aprovechar el potencial de inclusión y desarrollo más allá del consumo inmediato.
Transformación del uso: de la supervivencia al crecimiento
Las familias guatemaltecas gestionan las remesas bajo criterios propios: no buscan acumular, sino asegurar que el dinero satisfaga necesidades y cuide a sus seres queridos. La percepción de confianza se construye mucho más a partir de la experiencia cotidiana que de la adopción tecnológica.
Si una mayor parte de las remesas permanece dentro del sistema financiero, se abre la puerta a nuevas oportunidades: pagos, ahorro, acceso a crédito y creación de historial financiero. Actualmente, el 89% de los receptores utiliza las remesas en consumo y manutención. Sin embargo, la proporción de pagos en efectivo ha disminuido desde el 67% en 2014 al 25% en 2024 en América Latina, lo que demuestra que el cambio está en proceso.
Nuevas soluciones para una integración total
Impulsar la inclusión financiera más allá del acceso requiere ecosistemas que combinen tecnología eficiente con usos reales, interoperabilidad, educación financiera contextual y redes cercanas a las familias. Soluciones como Mastercard Move facilitan transferencias rápidas y seguras, permitiendo integrar remesas al flujo digital y diario.
Mastercard trabaja en conjunto con instituciones financieras, empresas fintech y entidades públicas para fortalecer redes de aceptación, expandir la educación financiera y crear servicios pensados en los hábitos de los hogares. El objetivo a largo plazo es que cada remesa, además de llegar, se mantenga, circule y fortalezca a las familias dentro de la economía digital.
El reto es colectivo. Las remesas representan más que dinero: son un recurso vital que, bien integrado, puede convertirse en una herramienta de estabilidad, inclusión y crecimiento para millones de familias en Guatemala y Centroamérica.