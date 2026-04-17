 Deloitte y Promerica: 6ª Edición Mejores Empresas Centroamericanas
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Deloitte y Promerica lanzan la 6ª edición de Mejores Empresas Centroamericanas, impulsando el crecimiento sostenible de negocios

Deloitte, Grupo Promerica e INCAE lanzan la 6ª edición de Mejores Empresas Centroamericanas, invitando a medianas empresas a participar en un proceso gratuito que promueve la competitividad y el crecimiento sostenible en la región.

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Mejores Empresas, Cortesía
Mejores Empresas / FOTO: Cortesía

Deloitte, Grupo Promerica e INCAE Business School lanzaron oficialmente la sexta edición de Mejores Empresas Centroamericanas (MECA), convocando a empresas líderes de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y República Dominicana a sumarse a este programa sin costo que impulsa el desarrollo, la competitividad y la transformación de compañías medianas privadas.

En un evento realizado en San José, Costa Rica, ejecutivos, empresarios y representantes de la prensa reafirmaron cómo MECA se ha convertido en un punto de referencia para el fortalecimiento del sector empresarial medio a lo largo de cinco ediciones, proporcionando a las empresas participantes una evaluación estratégica basada en el reconocido Mapa de Valor de Deloitte.

Una comunidad empresarial en constante evolución

La iniciativa, que surgió en 2021, destaca el valor de convertir el reconocimiento en una declaración de liderazgo y transformación. "Ser parte de MECA no es solo un distintivo, es una invitación a transformar la forma de hacer negocios y pertenecer a una comunidad global con prácticas de excelencia", afirmó Pilar Ruiz de Chávez, socia de Deloitte y líder de Mejores Empresas en Latinoamérica.

El proceso abierto a empresas de la región permite analizar capacidades financieras, estratégicas, operativas y de gestión del talento, bajo una metodología internacional de clase mundial. Quienes han participado resaltaron la capacidad de MECA para elevar la profesionalización y expandir horizontes. Jaime García, profesor del INCAE Business School, enriqueció el evento con una conferencia sobre la importancia de la estrategia de marca y la resiliencia empresarial.

Eleva tu empresa al éxito: descubre cómo el programa MECA transforma negocios en Centroamérica

Deloitte, Grupo Promerica e INCAE promueven un programa gratuito para empresas medianas en Centroamérica, brindando diagnóstico y asesoría para potenciar su crecimiento. Regístrate antes del 26 de abril.

Requisitos para ser parte de MECA 2026

  • Empresas privadas con mayoría de capital local (al menos 51%)
  • Ventas anuales entre 3 y 250 millones de dólares
  • Mínimo 5 años de operación, con utilidades en al menos 2 de los últimos 5 años
  • Estados financieros auditados externamente de los últimos 3 años
  • Disposición para mostrar evidencia de estrategias y resultados

Carla Fernández Corrales, directora senior de Educación Ejecutiva de INCAE online, resaltó que MECA es una plataforma clave para fortalecer la competitividad y preparar a los líderes empresariales del futuro en Centroamérica.

Un proceso sin costo y con acompañamiento experto

  • Registro: hasta el 18 de abril
  • Documentación y evaluación, acompañados por coaches de Deloitte, Promerica e INCAE
  • Selección y cierre con eventos de reconocimiento y acceso a redes de líderes

El acompañamiento incluye diagnóstico, retroalimentación estratégica y recomendaciones para el crecimiento sostenible. Todas las compañías que concluyen el proceso obtienen un análisis profundo de sus fortalezas y áreas de mejora, sin importar si reciben el distintivo MECA.

Rafael Sayagues, socio director de Deloitte, subrayó que el crecimiento sostenible se apoya en la colaboración y la mejora continua, pilares fundamentales de MECA.

Reconocimiento y nuevo estándar para empresas medianas

Durante el evento, líderes de empresas reconocidas en ediciones previas compartieron su experiencia sobre el impacto positivo del programa en el fortalecimiento interno y el liderazgo regional. Alejandro Ortiz, vicepresidente ejecutivo de Grupo Promerica, remarcó que MECA permite visibilizar y potenciar el trabajo de compañías locales que elevan el estándar para competir globalmente.

La líder del programa, Diana Espinoza, invitó a las empresas a aprovechar la oportunidad única de integrarse a una comunidad de organizaciones que apuestan por la mejora continua, la innovación y la profesionalización, en un entorno empresarial cada vez más exigente.

Las empresas interesadas pueden completar su registro de forma gratuita y acceder al programa que brinda herramientas, conocimientos y relaciones para acelerar su crecimiento y posicionamiento.

MECA es una iniciativa conjunta de Deloitte, Grupo Promerica e INCAE Business School diseñada para impulsar el crecimiento sostenible y la competitividad regional de empresas medianas privadas, mediante una evaluación estratégica, acompañamiento de expertos y acceso a una red empresarial de alto nivel.

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