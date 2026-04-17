Ultracem invierte millones en nueva planta de concreto en Guatemala

ULTRACEM, un actor clave en la industria de la construcción, ha reafirmado su compromiso con el desarrollo de Guatemala al organizar una significativa visita guiada en su moderna planta, ubicada estratégicamente en el kilómetro 98 de la carretera a Puerto Quetzal. El evento congregó a clientes actuales y potenciales, ofreciéndoles una inmersión profunda en los avanzados procesos de producción de la compañía, sus rigurosos estándares de calidad y sus robustas capacidades operativas. Durante la jornada, la empresa no solo exhibió su infraestructura, sino que también delineó sus ambiciosos planes de expansión en el país, que incluyen la inminente inauguración de una nueva planta de producción de concreto.
Estrategia de Crecimiento y Fortalecimiento en el Mercado
Jairo Niño, Director Comercial del Canal Consumidor, encabezó la visita y destacó con énfasis la calidad superior que distingue a los productos de ULTRACEM, la impresionante capacidad instalada de la empresa y los proyectos futuros que prometen impulsar un crecimiento sostenido en la nación centroamericana. Niño anunció que ULTRACEM se encuentra en la fase final para el lanzamiento de una innovadora planta de producción de concreto, una infraestructura diseñada meticulosamente para responder a la creciente y exigente demanda del sector de la construcción en Guatemala. Esta inversión no solo subraya la visión de futuro de la compañía, sino que también busca ofrecer soluciones más completas y eficientes a sus socios comerciales.
Simultáneamente, José Luna, Director Comercial del Canal Comercializador, mantuvo un encuentro con los asistentes de su segmento, donde compartió una visión estratégica orientada a la consolidación. Luna explicó los pilares fundamentales sobre los que ULTRACEM busca fortalecer las relaciones con su red de distribuidores y, al mismo tiempo, ampliar de manera significativa la cobertura de sus productos a lo largo y ancho del mercado nacional. Este enfoque integral, que abarca tanto al consumidor final como a los canales de distribución, refleja la estrategia multifacética de la empresa para asegurar una penetración robusta y sostenible en el país.
Inversión Constante y un Futuro Prometedor
A través de esta iniciativa, ULTRACEM no solo expone su capacidad operativa, sino que también refuerza su inquebrantable compromiso con el progreso y la infraestructura de Guatemala. La empresa se distingue por su decidida apuesta en inversión continua, la adopción de innovación tecnológica de vanguardia y un acompañamiento cercano y proactivo a sus clientes, factores esenciales en un contexto de expansión sostenida para la industria de la construcción. ULTRACEM ha demostrado ser un actor disruptivo y transformador en el panorama guatemalteco, respaldando su presencia con inversiones estratégicas que confirman su intención de consolidarse a largo plazo en el país.
La compañía celebró recientemente un importante hito: siete años de exitosas operaciones comerciales en Guatemala, un periodo que ha cimentado su reputación y la solidez de su propuesta de valor. Con la mirada puesta en el porvenir, ULTRACEM no se limitará a ofrecer cemento de la más alta calidad, sino que expandirá su catálogo para incluir concreto, posicionándose como un proveedor integral de materiales esenciales para la construcción. La ampliación de su oferta para incluir concreto de calidad superior representa un paso estratégico fundamental para ULTRACEM, que se proyecta como "La Libertad de Elegir" para todos sus clientes y colaboradores en la región.
La jornada en la planta no solo sirvió como una plataforma para exhibir la avanzada infraestructura y los eficientes procesos de ULTRACEM, sino que también fue una oportunidad invaluable para fortalecer lazos de confianza con sus socios comerciales y para subrayar el rol esencial que la empresa desempeña en el impulso de la infraestructura y el desarrollo económico de Guatemala.