Nueva póliza Salud y Bienestar de Aseguradora Rural y Sears

En un contexto donde el acceso a servicios médicos y protección financiera continúa siendo un desafío para miles de familias guatemaltecas, Aseguradora Rural y Tiendas SEARS anunciaron el lanzamiento de "Salud y Bienestar", un nuevo seguro que busca acercar soluciones accesibles y prácticas a la población.
El producto fue presentado este 19 de mayo de 2026 como una alianza estratégica entre ambas compañías, con el objetivo de facilitar el acceso a seguros mediante un modelo de distribución más cercano al consumidor y disponible en puntos comerciales de alta afluencia.
"El nuevo seguro fue creado para responder a la creciente necesidad de protección integral en Guatemala, especialmente en temas relacionados con salud, bienestar y estabilidad económica familiar", explicó el Lic. Oscar Chamale de Aseguradora Rural S.A.
Un seguro enfocado en salud y protección familiar
El nuevo producto "Salud y Bienestar" integra distintos beneficios en una sola cobertura, enfocados no únicamente en la protección financiera, sino también en la prevención y acceso a servicios médicos.
Entre las principales coberturas y beneficios destacan:
· Seguro de vida
· Consultas médicas para el núcleo familiar
· Acceso a precios preferenciales en laboratorios y exámenes médicos
· Beneficios adicionales enfocados en salud y bienestar
El programa está diseñado para beneficiar tanto al titular como a su núcleo familiar, incluyendo cónyuge e hijos. Además, en el caso de personas solteras, la cobertura puede extenderse a los padres hasta los 80 años.
De acuerdo con la información proporcionada durante el lanzamiento, uno de los principales objetivos del producto es reducir la brecha que todavía existe en el acceso a servicios de aseguramiento en el país.
Planes accesibles desde Q150 anuales
El seguro contará con dos modalidades dirigidas a distintos perfiles y necesidades económicas.
El Plan A tendrá una prima anual desde Q150 e incluirá coberturas como:
· Muerte por cualquier causa Q10,000
· Indemnización por muerte accidental Q20,000. Indemnización por muerte accidental especial Q30,000.
· Incapacidad total y permanente por accidente Q10,000
· Asistencia médica y servicios funerarios
Por su parte, el Plan B estará disponible desde Q288 anuales y ofrecerá montos de cobertura superiores y beneficios ampliados como muerte por cualquier causa Q25,000; indemnización muerte accidental Q50,000; indemnización muerte accidental especial Q75,000.
Ambos planes incluyen acceso a consultas médicas generales, descuentos en laboratorios y asistencia adicional enfocada en bienestar integral.
Venta directa en tiendas SEARS
Uno de los aspectos más innovadores del lanzamiento es el modelo de comercialización implementado por ambas empresas.
Los clientes podrán adquirir el seguro directamente en tiendas SEARS a través de un "Kit de Seguro", un formato diseñado para agilizar y simplificar el proceso de contratación. Según la compañía, este sistema permitirá:
· Mayor cercanía con el cliente
· Acceso inmediato en puntos de alta afluencia
· Un proceso de contratación rápido y sencillo
Inicialmente, el producto estará disponible en: SEARS Miraflores y SEARS Interplaza Xela.
La alianza representa una nueva estrategia de distribución para el sector asegurador, integrando los servicios de protección financiera dentro de espacios cotidianos de compra.
Buscan ampliar el acceso al aseguramiento en Guatemala
Durante la presentación, representantes de Aseguradora Rural destacaron que el proyecto forma parte de una visión enfocada en democratizar el acceso a seguros y promover soluciones más inclusivas para la población guatemalteca.
La empresa señaló que contar con protección médica y financiera se ha convertido en una necesidad cada vez más importante ante los retos económicos y de salud que enfrentan las familias.
Asimismo, resaltaron que esta iniciativa busca transformar la experiencia tradicional de aseguramiento, acercando productos más simples, accesibles y confiables.
"Salud y Bienestar no es solo un seguro, es una nueva forma de cuidar lo más importante: la vida y la salud de las personas", destacó José Guillermo López, Gerente General de Aseguradora Rural S.A.
Con este nuevo producto, Aseguradora Rural y SEARS buscan ampliar el alcance de los seguros en Guatemala mediante modelos más prácticos y cercanos al consumidor, apostando por soluciones integrales enfocadas en prevención, bienestar y tranquilidad familiar.