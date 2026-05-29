 Grupo Batres Abre Nueva Sucursal Farmascota en San Cristóbal
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Grupo Batres inaugura su sexta sucursal de Farmascota en Ciudad San Cristóbal

Farmascota nace con el propósito de atender la creciente demanda de medicamentos y productos para perros y gatos, ofreciendo siempre un servicio profesional, responsable y cercano.

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Farmascota, Instagram
Farmascota / FOTO: Instagram
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Con el objetivo de acercar la salud y el bienestar a más mascotas y sus familias, Farmascota, la farmacia especializada para mascotas de Grupo Batres, inauguró oficialmente su nueva sucursal en Sec. A-9 Manz. A L.5, Ciudad San Cristóbal, Local 1, Zona 8 de Mixco, Guatemala, convirtiéndose en la sexta sucursal de la cadena a nivel nacional.

Esta apertura fortalece la presencia de Farmascota en el país y permite brindar a los vecinos de Mixco y Ciudad San Cristóbal acceso a medicamentos veterinarios, suplementos y productos especializados para el cuidado integral de sus mascotas.

Farmascota se distingue por una filosofía clara: "Respetamos lo que tu veterinario receta". Por ello, trabaja para facilitar el acceso a los tratamientos y productos recomendados por los profesionales de la salud animal, contribuyendo al bienestar de las mascotas y a la tranquilidad de sus familias.

Bajo el concepto "Farmascota, para el que deja huella en tu familia", la marca continúa creciendo con el compromiso de ofrecer atención especializada, productos de calidad y soluciones confiables para el cuidado de quienes forman parte importante de cada hogar.

Como parte de sus servicios, los clientes ahora pueden comunicarse al 1763, opción 2, para realizar consultas, verificar disponibilidad de productos y gestionar sus pedidos de manera rápida y conveniente.

Con esta nueva sucursal, Farmascota reafirma su compromiso de seguir acercando soluciones especializadas para la salud animal a más comunidades guatemaltecas, siempre respaldando y respetando las indicaciones de los médicos veterinarios.

Más detalles

Farmascota es la farmacia especializada para mascotas de Grupo Batres, dedicada a ofrecer medicamentos veterinarios y productos especializados para el bienestar animal.

Su compromiso es brindar un servicio confiable y accesible, bajo el principio de "Respetamos lo que tu veterinario receta". 

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