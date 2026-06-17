Unis: Diseños Innovadores en Alta Tecnología

La Universidad del Istmo (Unis) desarrolla estos proyectos en un momento en que Guatemala apuesta por integrarse a la industria global de semiconductores.
La Ruta del Chip, estrategia nacional liderada por el Ministerio de Economía con respaldo de Taiwán, parte de un diagnóstico preciso: el país necesita profesionales capaces de diseñar y fabricar tecnología. Ese perfil tomará años en formarse, y requiere que las universidades ofrezcan algo más que teoría.
En la Facultad de Ingeniería de la UNIS, los estudiantes trabajan proyectos reales, con herramientas de nivel internacional, en condiciones que replican las de la industria.
En 2024, un equipo conformado por dos estudiantes de cuarto año presentó UNIS Nano, que demostró que diseñar semiconductores en Guatemala es posible. Este año, la universidad impulsa dos proyectos insignia enfocados en usos reales para la industria.
El primero Axis II, se trata de un nanochip microcontrolador: un pequeño cerebro electrónico que puede programarse para controlar dispositivos. Además de su función técnica, sirve como plataforma para experimentar, validar diseños y formar capacidades en el desarrollo de semiconductores. Recientemente firmaron con una empresa de tecnología de EE.UU. para la fabricación en ese país, con tecnología de 150nm, además de ser partner oficial del consorcio RISC.
El otro proyecto, Lumen MAGNA, exige una escala distinta: una supercomputadora, la primera en Guatemala. Sus aplicaciones van desde simulaciones científicas hasta el desarrollo de inteligencia artificial y funciona como un contenedor donde se instalan tarjetas especializadas según el problema que se quiere resolver.
Mientras una computadora convencional procesa información de forma secuencial, este sistema opera con múltiples componentes en paralelo, lo que multiplica su capacidad para procesar grandes volúmenes de información de manera simultánea. Su arquitectura permite reconfigurarse y ampliarse con nuevos módulos, con lo que podría evolucionar, en el largo plazo, hacia un centro de cómputo de alcance nacional.
Guatemala consume tecnología producida en el extranjero. Lo que ocurre en la UNIS va más allá, pues sus estudiantes no se limitan a utilizarla; participan en su diseño y construcción. Ahí radica el valor de una formación que los convierte en creadores de alta tecnología -high tech-.