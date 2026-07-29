Bantrab impulsa diálogo sobre ley de prevención de lavado

Bantrab reunió a autoridades, representantes del sistema financiero y especialistas nacionales e internacionales en el foro "Nueva Ley, Nuevas Reglas: Prevención del Lavado como Compromiso País", un espacio de análisis orientado a fortalecer el conocimiento sobre los cambios que introduce el nuevo marco regulatorio en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento ilícito.
Durante la actividad, realizada en el Salón Azaria de Ciudad Cayalá, se destacó la importancia de que Guatemala avance hacia estándares internacionales que promuevan la transparencia, la confianza y la competitividad, en cumplimiento del Decreto 15-2026, Ley Antilavado.
Un compromiso compartido
A través del evento, Bantrab reafirmó su compromiso con la adopción de las mejores prácticas internacionales para fortalecer la prevención del lavado de dinero y otros delitos financieros.
La institución destacó que estos espacios de diálogo permiten comprender los alcances de la nueva legislación y contribuyen a generar confianza en el sistema financiero, además de impulsar un entorno más competitivo para el país.
Asimismo, señaló que la prevención del lavado de dinero no es únicamente una responsabilidad del sector bancario, sino un compromiso que involucra a instituciones públicas, empresas privadas y distintos actores de la sociedad.
La nueva ley representa el inicio del desafío
Uno de los participantes fue el superintendente de Bancos de Guatemala, Juan Carlos Monroy, quien enfatizó que la reciente aprobación del nuevo marco legal constituye apenas el primer paso y que el verdadero reto será traducir la normativa en resultados concretos.
Durante su intervención destacó la importancia de una implementación efectiva que permita fortalecer los mecanismos de supervisión y consolidar un sistema financiero alineado con los estándares internacionales.
Prevención que fortalece la competitividad
En el foro también se abordó cómo una estrategia sólida para combatir el lavado de dinero trasciende el ámbito financiero.
Los expositores coincidieron en que prevenir estos delitos contribuye a mejorar el clima de inversión, fortalecer el Estado de derecho y aumentar la confianza de inversionistas nacionales e internacionales.
Asimismo, resaltaron que un sistema robusto de prevención favorece la competitividad del país y facilita su integración con los mercados internacionales.
El encuentro contó con la participación de autoridades del país y especialistas internacionales con experiencia en prevención del lavado de dinero, quienes analizaron los principales retos que enfrenta Guatemala ante la entrada en vigor de la nueva legislación.
Los panelistas intercambiaron experiencias sobre la aplicación de buenas prácticas, el fortalecimiento de los mecanismos de cumplimiento y la importancia de la cooperación entre el sector público y privado para enfrentar los riesgos asociados a estos delitos.
Bantrab apuesta por la capacitación y el diálogo
Como parte de su estrategia institucional, Bantrab señaló que continuará promoviendo iniciativas que fortalezcan la cultura de cumplimiento y la actualización permanente de los distintos sectores involucrados.
La entidad reiteró que impulsar espacios de discusión y capacitación contribuye a que Guatemala consolide un sistema financiero más transparente, confiable y competitivo, acorde con las exigencias internacionales en materia de prevención del lavado de dinero.