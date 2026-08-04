 Banrural dona más de Q1 millón a organizaciones sociales
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BANRURAL entrega más de Q1 millón a organizaciones sociales

Más de 163 mil guatemaltecos participaron en Mundial del Millón BANRURAL 2026, iniciativa que recaudó más de Q1 millón para apoyar organizaciones sociales en el país.

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BANRURAL, Foto Sandy Sandoval
BANRURAL / FOTO: Foto Sandy Sandoval
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El Banco de Desarrollo Rural, S.A. (BANRURAL) realizó la entrega oficial de los aportes recaudados mediante la promoción Mundial del Millón BANRURAL 2026, una iniciativa que cada cuatro años une la pasión de los guatemaltecos por el futbol con el compromiso de apoyar proyectos que generan un impacto positivo en el desarrollo del país.

En esta quinta edición consecutiva, la promoción reunió a 163,272 participantes, quienes además de competir por atractivos premios en efectivo, contribuyeron al fortalecimiento de programas impulsados por organizaciones dedicadas a la salud, la nutrición, la vivienda y la inclusión de personas en condición de vulnerabilidad.

Más de 163 mil guatemaltecos participaron

La promoción permitió entregar un total de 36 premios en efectivo a clientes de los departamentos de Huehuetenango, Jutiapa, Guatemala, Escuintla, Izabal, Quiché, Santa Rosa, Quetzaltenango, Zacapa y Chiquimula.

Entre los premios otorgados se distribuyeron diez de Q50 mil, diez de Q10 mil y quince de Q5 mil, además del esperado premio mayor de Q1 millón.

En total, 762 participantes acertaron el marcador de la final del Mundial, lo que les permitió participar en el sorteo del millón de quetzales. El ganador del premio mayor fue un cliente originario de Huehuetenango, quien mantiene una relación con la institución desde el año 2006.

Más de Q1 millón para apoyar causas sociales

Como parte de esta edición, BANRURAL entregó los recursos recaudados a cinco organizaciones que desarrollan programas sociales en diferentes áreas del país.

Los aportes fueron distribuidos de la siguiente manera:

·         FUNDAL recibió Q220,979.80 para fortalecer sus programas de atención, educación e inclusión dirigidos a personas con sordoceguera y discapacidad múltiple.

·         Centro Moore recibió Q270,000 destinados a apoyar la atención médica especializada y cirugías pediátricas para niños de escasos recursos.

·         Chispuditos - The Mathile Institute recibió Q150,000 para continuar impulsando acciones de prevención y tratamiento de la desnutrición infantil.

·         TECHO Guatemala recibió Q225,000 para respaldar proyectos enfocados en mejorar las condiciones de vivienda y promover el desarrollo comunitario.

·         Fundación Aldo Castañeda recibió Q200,000 para fortalecer la atención integral y las cirugías cardíacas dirigidas a niños con enfermedades congénitas del corazón.

Una promoción que también genera desarrollo

Durante la presentación de resultados, Juan Luis Fonseca, Gerente General de BANRURAL, destacó que el Mundial del Millón ha evolucionado hasta convertirse en una iniciativa que trasciende la entrega de premios.

"El Mundial del Millón demuestra que una promoción también puede convertirse en una herramienta para generar desarrollo. Gracias a la confianza que tienen en BANRURAL. Queremos agradecer a cada persona que compró una quiniela. Sin saberlo, además de divertirse, de vivir la emoción del Mundial, con la posibilidad de obtener un gran premio, se convirtió en parte de este acto de solidaridad", expresó Fonseca.

El ejecutivo señaló que cada participante contribuyó a fortalecer proyectos que benefician a miles de guatemaltecos, demostrando que el entusiasmo por el futbol también puede convertirse en una oportunidad para apoyar causas que transforman vidas.

Compromiso con Guatemala

BANRURAL reiteró que iniciativas como el Mundial del Millón forman parte de su compromiso permanente por impulsar proyectos que generan oportunidades para sus clientes y fortalecen alianzas con organizaciones sociales que trabajan diariamente por mejorar la calidad de vida de miles de personas.

La institución financiera indicó que continuará promoviendo programas que combinen el entretenimiento con acciones de responsabilidad social, reafirmando su misión de contribuir al desarrollo sostenible de Guatemala y apoyar a quienes más lo necesitan.

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