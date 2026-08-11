Guatemala brilla en Singapur con modelo contra la desnutrición

Guatemaltecos por la Nutrición, un programa creado y financiado por Castillo Hermanos, llevó su modelo para reducir la desnutrición infantil a la Public Health World Conference (PHWC) 2026, celebrada en Singapur del 17 al 19 de julio. La iniciativa guatemalteca representó al país en este foro global, presentando ante expertos, investigadores y líderes internacionales en salud pública, los resultados de su enfoque integral que ha logrado avances significativos en comunidades rurales.
El Dr. Diego Monzón, subdirector técnico de Guatemaltecos por la Nutrición, fue el conferencista principal (Keynote Speaker) y expuso el tema "Ampliación de los sistemas sanitarios integrados para reducir la desnutrición: un modelo basado en procesos procedente de las zonas rurales de Guatemala con implicaciones a nivel mundial". Durante su ponencia, el Dr. Monzón detalló cómo un modelo fundamentado en la gestión por procesos y una acción multisectorial ha generado resultados históricos en la lucha contra la desnutrición en Guatemala.
La presentación, que tuvo una duración de 40 minutos, se desarrolló de forma presencial y se transmitió simultáneamente a participantes virtuales de diversas naciones. Además, el resumen de la investigación fue publicado en el sitio oficial del congreso y en el Abstract Book oficial de la PHWC 2026, lo que subraya la relevancia y el reconocimiento del trabajo de Guatemaltecos por la Nutrición.
"Compartir la experiencia de Guatemaltecos por la Nutrición en un escenario internacional confirma que es posible construir soluciones sostenibles frente a la desnutrición cuando se aborda el problema desde sus causas", comentó Diego Monzón. El subdirector técnico añadió que este espacio también facilita el intercambio de conocimientos con especialistas de distintas partes del mundo y permite continuar fortaleciendo el modelo implementado.
Resultados tangibles contra la desnutrición
El modelo presentado por Guatemaltecos por la Nutrición demuestra que la atención integral, el acompañamiento constante a las familias y la coordinación entre diferentes ejes de intervención son capaces de generar resultados medibles y sostenibles. Entre los principales logros expuestos, destacan cifras que reflejan un impacto profundo en la salud de la población infantil:
- La reducción de la desnutrición aguda del 6% al 0.38% en las comunidades intervenidas.
- Una disminución de 17 puntos porcentuales en la desnutrición crónica.
Estos avances se complementan con importantes mejoras en la salud materna, el desarrollo infantil y el acceso a condiciones de vida más dignas. La efectividad del programa posiciona a Guatemala como un referente en la búsqueda de soluciones innovadoras para uno de los problemas de salud pública más apremiantes de la región.
José Silva, director ejecutivo de Guatemaltecos por la Nutrición, destacó la importancia de esta participación internacional. "La participación de Guatemaltecos por la Nutrición posiciona a Guatemala dentro de la conversación global sobre estrategias innovadoras para enfrentar la malnutrición, compartiendo un modelo que puede ser adaptado y replicado en otros contextos con desafíos similares", afirmó Silva.
Intercambio con líderes mundiales en salud
Durante el evento en Singapur, el programa de Guatemaltecos por la Nutrición compartió escenario con reconocidos especialistas internacionales. Entre ellos figuraron el Dr. Chris E. Stout, fundador del Center for Global Initiatives (Estados Unidos); el Dr. Kenneth R. Pelletier, de la Escuela de Medicina de la Universidad de California; el Dr. Yann A. Meunier, del Stanford University Medical Center; la Dra. Olena Hankivsky, de Simon Fraser University (Canadá); y el Dr. Bob Douglas, miembro del Australian Council for The Human Future.
La presencia en este congreso internacional reafirma el compromiso de Castillo Hermanos con el desarrollo de soluciones basadas en evidencia científica. Estas iniciativas buscan contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias guatemaltecas y, al mismo tiempo, servir como un modelo replicable para otros países que enfrentan retos similares en materia de nutrición y salud pública.
Abordaje integral
Guatemaltecos por la Nutrición es un programa creado por Castillo Hermanos que aborda de manera integral y sostenible el problema de la desnutrición en comunidades de Huehuetenango. El programa reconoce que la desnutrición es un problema multicausal, cuya prevalencia se ve afectada por tres determinantes fundamentales:
- El determinante biológico: Directamente relacionado con la salud de los individuos.
- El determinante económico: Que se refiere a la calidad de vida de una familia y su capacidad para acceder a alimentos nutritivos.
- El determinante ambiental: Ligado a los hábitos de higiene y saneamiento.
Para lograr una transformación positiva en cada uno de estos determinantes, Guatemaltecos por la Nutrición ha diseñado un modelo de trabajo holístico que se estructura en seis ejes de acción interconectados:
- Atención Primaria en Salud
- Soporte Nutricional
- Agua y Saneamiento Ambiental
- Acceso a Alimentos
- Crecimiento Económico
- Desarrollo Infantil Temprano
Las acciones definidas para cada uno de estos ejes funcionan como un engranaje, trabajando colaborativamente con el individuo, su familia y la comunidad. Este enfoque asegura la sostenibilidad de los resultados del programa, buscando un impacto duradero en la erradicación de la desnutrición.