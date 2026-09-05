San Antonio Aguas calientes celebra Exposición de Orquídeas

El Salón Municipal de San Antonio Aguas Calientes se viste de gala este sábado 5 y domingo 6 de septiembre por la celebración de la tercera Exposición de Orquídeas organizada por La Asociación de Orquideología Paraíso Entre Volcanes (ASOPEV), apoyada por la Fundación FAFIDESS.
Especialistas de Guatemala, México y El Salvador se reúnen en este espacio para una celebración que promueve la conservación, el conocimiento y el emprendimiento alrededor de las orquídeas, en San Antonio Aguas Calientes, Sacatepéquez. "La tercera edición reunirá a coleccionistas, productores, especialistas y amantes de las orquídeas, con la participación de jueces internacionales de México y El Salvador, además de reconocidos expertos nacionales", informaron los organizadores.
Entre los invitados a la tercera Exposición de Orquídeas destaca Moisés Rendón, de México, quien participa como juez internacional y conferencista principal. El experto también impartirá talleres sobre propagación y cultivo de orquídeas.
También participan como jueces internacionales Julio Orantes y Enoc Márquez, de El Salvador, quienes se hacen acompañar por los especialistas guatemaltecos Alejandro Bolaños, Herbert Soto y Estuardo Archila.
Talleres especializados sobre orquídeas
El programa de la actividad incluye talleres especializados sobre los temas de propagación casera, cultivo de Laelias y Cattleyas, Phalaenopsis y Lycastes, fortaleciendo el componente educativo de esta iniciativa.
En esta edición, FAFIDESS se suma a la iniciativa impulsada por ASOPEV, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del emprendimiento y el desarrollo económico de las comunidades guatemaltecas.
FAFIDESS contribuye a generar espacios y visibilidad
Los organizadores señalaron que la participación de FAFIDESS contribuye generando espacios que dan visibilidad a emprendedores, fortaleciendo sus oportunidades y promoviendo iniciativas que dinamizan la economía local.
"La exposición contará también con la participación de diferentes organizaciones, emprendimientos y marcas que se suman a esta celebración", destacaron los organizadores.
La entrada general a la exposición será gratuita y estará abierta al público durante los dos días, compartieron los organizadores y destacaron que "los talleres tendrán costo y cupo limitado".