 San Antonio Aguas calientes celebra Exposición de Orquídeas
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San Antonio Aguas Calientes exhibe belleza natural del país en III Exposición de Orquídeas

La Exposición de Orquídeas impulsa la conservación y el emprendimiento con exhibiciones, charlas y talleres educativos.

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Expertos se reunirán en la tercera Exposición de Orquídeas de San Antonio Aguas Calientes, para hablar de cultvos. , ASOPEV
Expertos se reunirán en la tercera Exposición de Orquídeas de San Antonio Aguas Calientes, para hablar de cultvos. / FOTO: ASOPEV
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El Salón Municipal de San Antonio Aguas Calientes se viste de gala este sábado 5 y domingo 6 de septiembre por la celebración de la tercera Exposición de Orquídeas organizada por La Asociación de Orquideología Paraíso Entre Volcanes (ASOPEV), apoyada por la Fundación FAFIDESS.

Especialistas de Guatemala, México y El Salvador se reúnen en este espacio para una celebración que promueve la conservación, el conocimiento y el emprendimiento alrededor de las orquídeas, en San Antonio Aguas Calientes, Sacatepéquez. "La tercera edición reunirá a coleccionistas, productores, especialistas y amantes de las orquídeas, con la participación de jueces internacionales de México y El Salvador, además de reconocidos expertos nacionales", informaron los organizadores.

Entre los invitados a la tercera Exposición de Orquídeas destaca Moisés Rendón, de México, quien participa como juez internacional y conferencista principal. El experto también impartirá talleres sobre propagación y cultivo de orquídeas.

También participan como jueces internacionales Julio Orantes y Enoc Márquez, de El Salvador, quienes se hacen acompañar por los especialistas guatemaltecos Alejandro Bolaños, Herbert Soto y Estuardo Archila.

Talleres especializados sobre orquídeas

El programa de la actividad incluye talleres especializados sobre los temas de propagación casera, cultivo de Laelias y Cattleyas, Phalaenopsis y Lycastes, fortaleciendo el componente educativo de esta iniciativa.

En esta edición, FAFIDESS se suma a la iniciativa impulsada por ASOPEV, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento del emprendimiento y el desarrollo económico de las comunidades guatemaltecas.

FAFIDESS contribuye a generar espacios y visibilidad

Los organizadores señalaron que la participación de FAFIDESS contribuye generando espacios que dan visibilidad a emprendedores, fortaleciendo sus oportunidades y promoviendo iniciativas que dinamizan la economía local.

"La exposición contará también con la participación de diferentes organizaciones, emprendimientos y marcas que se suman a esta celebración", destacaron los organizadores.

La entrada general a la exposición será gratuita y estará abierta al público durante los dos días, compartieron los organizadores y destacaron que "los talleres tendrán costo y cupo limitado".

San Antonio Aguas Calientes se viste de gala por su tercera Exposición de Orquídeas | Emisoras Unidas

San Antonio Aguas Calientes se viste de gala por su tercera Exposición de Orquídeas / Emisoras Unidas

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