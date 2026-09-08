Inauguración de Academia Xela para Expertos en Construcción

Sistegua, empresa líder en soluciones constructivas, ha dado un paso significativo para el desarrollo técnico en Guatemala con la inauguración de la Academia Sistegua Xela. Este nuevo centro, ubicado en Quetzaltenango, busca acercar la formación especializada en sistemas de construcción liviana a un público más amplio en la región occidental del país, ofreciendo oportunidades de capacitación de alto nivel.
La Academia Sistegua Xela está estratégicamente dirigida a instaladores, constructores, profesionales del sector y estudiantes que desean profundizar sus conocimientos y perfeccionar sus técnicas de trabajo. A través de una serie de talleres gratuitos, los participantes tienen la oportunidad de adquirir habilidades esenciales en un campo de creciente demanda.
Durante estas jornadas de capacitación, los asistentes aprenden directamente de expertos con vasta experiencia en la industria, quienes comparten sus conocimientos y recomendaciones técnicas más valiosas. Un componente crucial de la formación es la realización de prácticas con materiales reales, lo que permite a los estudiantes familiarizarse con los métodos adecuados de instalación en diversos sistemas. Entre los temas cubiertos se encuentran la instalación de tableros de yeso, cielos falsos, techos shingle y una variedad de acabados, asegurando una comprensión integral de los sistemas livianos.
Al finalizar cada taller, los participantes reciben un diploma de participación, un reconocimiento que valida su asistencia y el conocimiento adquirido. Esta iniciativa de Sistegua no solo representa una valiosa oportunidad de aprendizaje individual, sino que también contribuye activamente al fortalecimiento del sector de la construcción en Guatemala, impulsando la profesionalización y la calidad de los proyectos.
Desarrollo profesional en la construcción
La apertura de la Academia Sistegua Xela reafirma el compromiso de la empresa con la educación y el desarrollo profesional continuo. El objetivo principal es fortalecer las habilidades técnicas de los participantes y proporcionarles herramientas prácticas que puedan aplicar de manera inmediata en sus proyectos y en su vida laboral.
Ing. Erwin Sanabria, gerente general de Sistegua, destacó la importancia de esta expansión. "Con esta nueva Academia queremos acercar a las personas del occidente del país más oportunidades para fortalecer sus habilidades, perfeccionar sus técnicas y continuar creciendo profesionalmente dentro del sector construcción", afirmó Sanabria, subrayando la visión de la compañía de fomentar el talento local y elevar los estándares de la industria.
Esta expansión regional de Sistegua, a través de su academia, busca crear un impacto positivo y duradero, no solo en la vida de los profesionales y estudiantes que se capacitan, sino también en el desarrollo económico y social de las comunidades en el occidente de Guatemala, al garantizar mano de obra más calificada y proyectos de mayor calidad.
#AHORA "Creemos mucho en la región de Occidente y por eso estamos trayendo nuestra Academia Sistegua para profesionalizar la mano de obra en todos los productos que comercializamos", destacó Erwin Sanabria, gerente general de Sistegua.— Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) September 8, 2026
Vía: @EU_Xela pic.twitter.com/Qq9Q2d9SNZ