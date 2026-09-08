Uso seguro de antorchas en festividades patrias: recomendaciones

Ante la proximidad de las celebraciones por el Mes Patrio, que conllevan el tradicional uso de antorchas en diversas comunidades, las autoridades de salud y prevención de desastres han emitido una serie de recomendaciones cruciales para garantizar la seguridad de los participantes.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) unen esfuerzos para prevenir accidentes, especialmente quemaduras, que suelen incrementarse durante estas festividades.
La movilización de miles de guatemaltecos, incluyendo una significativa cantidad de niños y adolescentes, portando antorchas en conmemoración de la independencia, representa un riesgo latente si no se toman las precauciones adecuadas.
La principal preocupación de las instituciones es salvaguardar la integridad física de la población, minimizando la incidencia de lesiones que pueden ir desde quemaduras leves hasta casos de extrema gravedad.
Medidas esenciales para el manejo seguro de antorchas
Para evitar incidentes lamentables, el MSPAS y CONRED enfatizan la importancia de seguir un protocolo estricto al manipular las antorchas. Estas son las directrices fundamentales:
- Supervisión adulta indispensable: Es crucial que todos los niños y adolescentes que participen en los relevos de antorchas estén acompañados y supervisados en todo momento por un adulto responsable. La falta de supervisión es un factor de riesgo significativo para accidentes.
- Revisión exhaustiva de la antorcha: Antes de encenderla, se debe verificar que la antorcha se encuentre en óptimas condiciones, sin presentar fugas, grietas o cualquier tipo de daño en su estructura que pueda comprometer su seguridad.
- Uso exclusivo de combustibles seguros: Solo se debe utilizar queroseno o parafina como combustible. Está estrictamente prohibido el uso de gasolina, diésel o alcohol, ya que estos líquidos son altamente inflamables y pueden provocar explosiones o quemaduras graves de forma instantánea.
- Recarga en áreas ventiladas: La recarga de combustible debe realizarse en un lugar abierto y bien ventilado, lejos de cualquier fuente de calor, llamas abiertas o materiales inflamables. Esto reduce el riesgo de inhalación de vapores y de ignición accidental.
- Encendido seguro: Para encender la antorcha, se recomienda utilizar fósforos o encendedores. Nunca se debe intentar encender una antorcha con otra antorcha ya encendida, pues esto aumenta el riesgo de quemaduras en las manos y brazos.
- Vestimenta adecuada: Los participantes deben vestir ropa de algodón de manga larga. Se debe evitar el uso de prendas fabricadas con materiales sintéticos, ya que estos pueden derretirse y adherirse a la piel en caso de contacto con el fuego, causando quemaduras más severas.
- Cabello recogido: Las personas con cabello largo deben llevarlo bien recogido para evitar que entre en contacto con la llama de la antorcha.
- Distancia de seguridad: Es fundamental mantener una distancia prudente entre los participantes para prevenir choques y el contacto accidental de las antorchas entre sí o con otras personas.
- Elementos de extinción a mano: Se recomienda llevar consigo un extintor de incendios portátil o, en su defecto, un balde con arena o agua, para poder actuar rápidamente ante cualquier conato de incendio.
- Conocimiento de primeros auxilios: Es vital que al menos un adulto en el grupo conozca las técnicas básicas de primeros auxilios para quemaduras, lo que puede marcar una diferencia crucial en la atención inicial de una lesión.
- Números de emergencia: Se deben tener a la mano los números de los Bomberos Voluntarios (122) y Bomberos Municipales (123) para solicitar asistencia profesional de manera inmediata en caso de una emergencia.
Como espectador
- Ten paciencia.
- Ubícate en lugares estratégicos.
- Evita accidentes automovilísticos.
- Respeta a los corredores.
- Verificar las rutas para evitar percances.
- No lances objetos a los corredores
- Evita obstruir la ruta de las antorchas.