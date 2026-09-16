Grupo Promerica Impulsa Sostenibilidad en Volcano Innovation 2026

Grupo Promerica destacó su compromiso con la sostenibilidad bancaria durante su participación en la séptima edición del Volcano Innovation Summit 2026, evento empresarial clave para Latinoamérica, realizado en Antigua Guatemala.
En el panel "La sostenibilidad como estrategia bancaria", Ramiro Ortiz Guardian, vicepresidente ejecutivo de Grupo Promerica, detalló cómo la sostenibilidad guía la estrategia de negocio de la entidad. Explicó que esta visión implica acompañar de cerca a los clientes, entender sus necesidades y ofrecerles soluciones financieras alineadas con sus objetivos.
El conversatorio abordó el rol de las instituciones financieras para ir más allá del cumplimiento normativo y movilizar capital hacia proyectos sostenibles, fortalecer comunidades y preparar a las empresas para enfrentar retos ambientales, sociales y económicos. "Creemos que la sostenibilidad debe ser parte integral de la estrategia empresarial y financiera, porque las compañías que miran al largo plazo logran un desarrollo sólido y duradero. Optimizar recursos, prevenir riesgos y aprovechar nuevas oportunidades permite incrementar el valor del negocio, fomentar el crecimiento y dejar un legado positivo para las siguientes generaciones", afirmó Ortiz Guardian.
La presencia de Grupo Promerica en este reconocido foro refuerza su compromiso de impulsar soluciones responsables e innovadoras para el crecimiento de las comunidades donde opera, así como su meta de ser referente financiero regional, reconocido por construir relaciones cercanas y sostenibles orientadas al bienestar colectivo.
Grupo Promerica, con más de 35 años de experiencia, opera en nueve países: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Ecuador e Islas Caimán. El grupo se centra en desarrollar relaciones duraderas y de confianza, manteniendo empatía activa en las comunidades que atiende y consolidando una cultura empresarial común en cada nación.
Por otra parte, Volcano Summit se consolida como una plataforma global desde Antigua Guatemala. Su misión es fortalecer el ecosistema de innovación, tecnología y colaboración conectando a emprendedores, inversionistas, corporaciones y agentes de cambio. Entre sus iniciativas destacan el evento insignia Volcano Innovation Summit, la serie Volcano Purpose Series para fomentar inspiración y conexiones valiosas, y Startup Avenue, impulsando a nuevas startups latinoamericanas.
Para más información, los interesados pueden visitar el sitio web de Volcano Summit o seguir sus redes sociales en Facebook, LinkedIn e Instagram.