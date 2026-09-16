 Incaparina lanza galleta nutritiva para loncheras en Guatemala
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Incaparina revoluciona las loncheras guatemaltecas con su nueva galleta nutritiva

Incaparina lanza una nueva galleta nutritiva ideal para loncheras escolares, aportando 4 gramos de proteína y bajo contenido de azúcar, disponible en tiendas y supermercados a partir de octubre de 2026.

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Presentación de galleta nutritiva de Incaparina , Cortesía
Presentación de galleta nutritiva de Incaparina / FOTO: Cortesía
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Incaparina ha presentado su nueva Incaparina Galleta, una opción pensada para enriquecer las loncheras escolares guatemaltecas con un producto práctico y nutritivo. Esta galleta, diseñada para integrarse en la refacción diaria de las familias, estará disponible primero en tiendas de barrio a nivel nacional y llegará a los supermercados a partir de octubre.

El producto irrumpe en la categoría de galletas con la propuesta "Incaparina Galleta, para loncheras nutritivas", con un formato conveniente, sabor mantequilla y una presentación individual de cuatro galletas (27 gramos), a un precio sugerido de Q2.00. También contará con paquetes escolares enfocados en supermercados.

Cada porción aporta 4 gramos de proteína, solo 2.5 gramos de azúcar, es baja en sodio, fuente de fibra y rica en vitaminas y minerales de rápida absorción. El objetivo de la marca es lograr el equilibrio entre nutrición, practicidad y disfrute, pensando especialmente en madres que buscan alternativas saludables y sabrosas para sus hijos en etapa escolar.

"Con Incaparina Galleta para loncheras nutritivas buscamos estar presentes en un nuevo momento de consumo para las familias guatemaltecas y fortalecer el legado de nutrición y confianza de la marca", comentó Edgar Rosal, gerente de marca Incaparina.

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Presentación galleta nutritiva de Incaparina - Cortesía

El desarrollo se realizó bajo los estándares de calidad de Castillo Hermanos, manteniendo el compromiso histórico de Incaparina con la nutrición e innovación para adaptarse a los hábitos de consumo actuales. Lucky Portillo, nutricionista de la marca, enfatizó que más que un simple lanzamiento, esta galleta amplía las posibilidades para armar loncheras balanceadas fuera de casa.

El lanzamiento vendrá acompañado de una campaña integral que incluirá materiales informativos, presencia en puntos de venta, actividades de relaciones públicas y acciones orientadas a dar a conocer los beneficios del nuevo producto.

Incaparina, marca guatemalteca reconocida por su contribución nutricional a lo largo de generaciones, sigue evolucionando con opciones que responden a las necesidades actuales de las familias, manteniendo como eje la calidad y la confianza.

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