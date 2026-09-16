 Zidane revelará este viernes su primera nómina con Francia
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Zidane revelará este viernes su primera convocatoria con Francia

Francia afrontará cuatro partidos en la fecha FIFA de septiembre y octubre, todos correspondientes a la UEFA Nations League, en el inicio de la era de Zinedine Zidane.

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Zidane presentado como nuevo técnico de Francia - EFE
Zidane presentado como nuevo técnico de Francia / FOTO: Agencia EFE
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Zinedine Zidane dará este viernes un nuevo paso en su carrera como entrenador al revelar su primera convocatoria como seleccionador de Francia. El técnico anunciará a las 18:00 horas locales la lista de jugadores que formarán parte de su primer ciclo al frente de ‘Les Bleus’, en el inicio de una nueva etapa para el combinado francés.

Zidane fue anunciado el pasado 28 de julio como nuevo entrenador de la selección francesa, en sustitución de Didier Deschamps, quien decidió no renovar su contrato después de varios años al frente del equipo. El exfutbolista asumirá así el reto de trasladar a la selección la experiencia adquirida durante su etapa en los banquillos del Real Madrid.

Nuevo reto en la carrera de Zinedine Zidane

Precisamente, el conjunto español ha sido el único equipo dirigido por Zidane hasta ahora. El francés estuvo al frente del Real Madrid en dos etapas y conquistó numerosos títulos, entre ellos tres Champions League consecutivas entre 2016 y 2018. Ahora, su primera convocatoria permitirá conocer las decisiones que tomará para conformar el nuevo proyecto de la selección francesa.

Francia afrontará cuatro compromisos durante la presente fecha FIFA, todos correspondientes a la UEFA Nations League. El debut de Zidane será el 25 de septiembre como visitante frente a Turquía, mientras que el 28 de septiembre se medirá a Bélgica nuevamente fuera de casa. Posteriormente, ‘Les Bleus’ disputarán dos encuentros como locales: el 2 de octubre ante Italia y el 5 de octubre frente a Bélgica. La lista que se conocerá este viernes marcará, por tanto, el comienzo oficial de la era Zidane al frente de la selección.

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Zinedine Zidane en su etapa como técnico del Real Madrid - Archivo

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