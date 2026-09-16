Alto Exceso: Sobrevivientes Rompen el Silencio Tras Asesinatos

La música regional mexicana enfrenta una nueva tragedia. Diego Israel Rodríguez González y Juan Carlos Muñoz Gómez, integrantes de la agrupación Alto Exceso, fueron asesinados durante un ataque armado registrado la noche del viernes 11 de septiembre en la comunidad de Chichimequillas, municipio de Silao, Guanajuato, México. Un tercer integrante del grupo resultó gravemente herido.
Días después de la agresión, los compañeros de los músicos reaparecieron en las redes sociales de la agrupación para despedirse públicamente de ellos, agradecer las muestras de cariño recibidas y compartir información relacionada con sus funerales.
La banda expresó el profundo dolor provocado por la pérdida y aseguró que Diego Israel y Juan Carlos continuarán formando parte de la historia de Alto Exceso.
"No tenemos palabras para describir esta situación... Nos arrebataron un pedazo de nuestro corazón", expresó la agrupación en su mensaje de despedida, según reprodujeron medios mexicanos.
¿Quiénes eran los músicos de Alto Exceso?
Diego Israel Rodríguez González tenía 20 años y era el vocalista de Alto Exceso, agrupación originaria de Silao que interpreta música regional mexicana. Juan Carlos Muñoz Gómez, conocido como "Charly", era el bajista de la banda; distintos reportes locales han publicado edades ligeramente diferentes para él, entre 23 y 24 años.
De acuerdo con Univision, Alto Exceso llevaba alrededor de cuatro años de trayectoria. En sus redes sociales compartían fotografías y videos de sus presentaciones, mostrando la amistad que existía entre sus integrantes más allá de los escenarios.
Precisamente ese vínculo fue destacado por los músicos sobrevivientes al despedir a sus compañeros. En otro mensaje citado por El Heraldo de México, la agrupación señaló que primero coincidieron como amigos y que con el paso del tiempo terminaron convirtiéndose en una familia.
¿Qué ocurrió durante el ataque?
La agresión se registró la noche del viernes 11 de septiembre en Chichimequillas, Silao. Los primeros reportes locales indicaron que varias personas se encontraban reunidas cuando un vehículo blanco pasó frente al lugar y desde su interior se realizaron disparos contra los asistentes.
Otras versiones recogidas posteriormente señalan que los músicos se encontraban en una reunión después de una presentación cuando fueron atacados. Debido a que las circunstancias exactas todavía forman parte de las investigaciones, las autoridades no habían establecido públicamente una versión definitiva sobre el móvil de la agresión.
Tras las detonaciones, servicios de emergencia acudieron al lugar. Diego Israel y Juan Carlos presentaban heridas provocadas por arma de fuego y murieron en el sitio, mientras que otro integrante de la agrupación fue trasladado a un hospital. Medios locales identificaron al músico herido únicamente como Jonathan o "Johnny".
El caso ocurrió en medio de una jornada particularmente violenta en Guanajuato. La Jornada reportó que 10 personas fueron asesinadas en distintos hechos registrados en el estado en un periodo de 24 horas, entre ellas los dos integrantes de Alto Exceso.
Alto Exceso despide a Diego y Charly
Después del ataque, familiares, amigos y seguidores se reunieron para despedir a los jóvenes. Los funerales se realizaron el 14 de septiembre en Guanajuato, según la información difundida por la propia agrupación y medios locales.
Diego fue despedido con una misa en la parroquia Señor de los Trabajos, en La Aldea, mientras que los servicios religiosos de Juan Carlos se llevaron a cabo en Chichimequillas. Posteriormente, ambos fueron sepultados acompañados por familiares, amigos y habitantes de las comunidades.
En medio del dolor, Alto Exceso aseguró que sus compañeros seguirán presentes en el recuerdo de la agrupación y en sus futuras presentaciones. La banda quiso despedirlos recordando los momentos felices que compartieron y señaló que no considera su partida como un adiós definitivo, sino como un "hasta luego".
Investigación continúa en Guanajuato
La Fiscalía de Guanajuato inició las investigaciones correspondientes para esclarecer el doble homicidio y determinar quiénes participaron en la agresión. Hasta los reportes publicados el 15 de septiembre, las autoridades no habían informado de personas detenidas ni habían dado a conocer públicamente una línea de investigación concluyente sobre el móvil.
Mientras las investigaciones continúan, los integrantes sobrevivientes de Alto Exceso enfrentan la pérdida de dos de sus compañeros. Su mensaje en redes sociales refleja que, más allá de compartir escenarios y proyectos musicales, Diego y Juan Carlos formaban parte de una amistad que la agrupación describe como una familia.