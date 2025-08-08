Jennifer López Denegada en Tienda Lujo por Ir en Pijama

Jennifer López acaba de vivir uno de los momentos más surrealistas de su carrera, pues a pesar que es una gran estrella conocida a nivel mundial, hay personas que la fama no les importa o simplemente no saben quién JLo.
Esta semana, la cantante tenía concierto en Estambul y, en uno de sus días de descanso, aprovechó para irse de compras. Para ello, Jennifer López eligió un exclusivo centro comercial llamado Parque Istinye, donde pudo visitar algunas tiendas de lujo.
La anécdota sucedió cuando se acercó al local de Chanel y, según informan medios locales como el periódico Turkiye Today, un guardia de seguridad que se encontraba dentro de la tienda le impidió que entrara.
Aunque se quedó sorprendida, la diva de la música aparentemente no se quedó afectada por este incidente. Es más, respondió tranquila: "Está bien, no hay problema".
Jennifer López llevaba un conjunto rosa de mini short con gafas de sol a juego, y según se reveló, fue por su atuendo que no la dejaron entrar.
Lejos de enfadarse o montar algún número en pleno centro comercial, simplemente decidió irse. Eso sí, más tarde, varios empleados de la tienda fueron en su búsqueda e intentaron convencerla para que volviera, pero ella se negó.
Su gira
Jennifer López viajó recientemente a Turquía para actuar en el Festival de Estambul, celebrado el martes 5 de agosto. Ha estado presentando su gira Up All Night: Live in 2025 este verano, que concluye en Cerdeña, Italia, a finales de este mes.
"En lo que va de verano", escribió vía Instagram el 28 de julio, al compartir imágenes entre bastidores de la gira. "UP ALL NIGHT. #JLoLiveIn2025".
López salió de gira un año después de cancelar sus conciertos This Is Me... Live programados para el verano de 2024.
"Estoy completamente desconsolada y devastada por haberlos decepcionado", escribió en la edición de mayo de 2024 de su boletín "On The JLo". "Sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Prometo compensarles y volveremos a estar juntos. Los quiero muchísimo".