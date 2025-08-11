 Jelly Roll Impacta a Fans con 200 Libras Menos: ¡Increíble!
El rapero Jelly Roll deja en shock a sus fans al aparecer con 200 libras menos

El artista de 40 años habló de su viaje de pérdida de peso durante un emotivo discurso que dio al equipo de la NFL.

Jelly Roll, Instagram
Jelly Roll / FOTO: Instagram

Jelly Roll  celebra una cifra que antes parecía inalcanzable. En un nuevo video compartido en la plataforma X, la estrella de country les contó a los Tennessee Titans que ha bajado más de 200 libras, compartiendo el logro durante una charla sorpresa en el campamento de entrenamiento del equipo.

El artista de 40 años, fanático de los Titans desde hace mucho tiempo, fue invitado por el entrenador Brian Callahan para hablar antes de que los jugadores comenzaran la pretemporada.

"Bajé 90 kilos. Le dije al entrenador que me contratarían si bajaba otros 23 kilos". La frase fue acertada porque el esfuerzo es real. Durante los últimos dos años y medio, ha priorizado la constancia para lograr su objetivo.

El músico Jelly Roll ofreció consejos sobre cómo forjar un vínculo fuera del campo (o del escenario) que se transmitiera al público.

"Hoy quiero hablarles sobre la vida en la carretera", dijo. "Creo que fue un buen momento para contarles que paso unos 300 días al año fuera de aquí".

"Autobuses, trenes, aviones, automóviles, caminatas... lo que sea, lo hemos hecho", continuó. "Desde pequeño aprendí que ahí estaba la magia. Ahí estaba la magia para nosotros. 

"Aprendimos que fueron las 23 horas que estuvimos fuera del escenario las que forjamos nuestra conexión", añadió, y aconsejó a los jugadores que buscaran amigos y una comunidad. Profundizar las conexiones fuera del campo, argumentó, mejoraría su juego.

El increíble viaje 

Fue en diciembre de 2022, cuando Jelly Roll decidió revisar su salud públicamente. Desde entonces, ha publicado videos de gimnasio, paseos de los días de la gira y comentarios sinceros sobre victorias y reveses.

Sus cifras llamaron la atención por primera vez en abril, cuando habló en el evento Big Night AHT de Pat McAfee. 

"Empecé con 240 kilos. ¡Hoy peso 160 kilos, cariño!", le dijo al público, que rugió de aprobación. Luego hizo una promesa que resumió su ambición. 

"¡Voy a perder otros 45 kilos y a hacer paracaidismo con mi esposa!", dijo sonriendo. Jelly Roll y Bunnie Xo se casaron en agosto de 2016, y él suele presentar sus nuevas metas como experiencias que quiere compartir con ella.

Foto embed
Jelly Roll pérdida de peso - Instagram

El trabajo físico es visible. El trabajo mental, dice, es la lucha más difícil. En los Premios de la Academia de Música Country de 2025, habló sobre la parte más difícil. 

"Comida, amigo", le dijo a Fox Digital. Más tarde, amplió la perspectiva. "Si de verdad estás luchando contra la obesidad, tienes que empezar en la mesa. Caminar es genial, todo lo demás es genial, pero tienes que combatir esa adicción en la mesa".

