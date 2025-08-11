 Justin Bieber impacta con foto en transparente ropa interior
Farándula

Justin Bieber dejó poco a la imaginación con foto en transparente ropa interior

El cantante preocupó a sus fans al publicar nuevas imágenes en las que no teme mostrar su cuerpo.

Justin Bieber, Instagram
Justin Bieber / FOTO: Instagram

Justin Bieber sorprendió a sus seguidores con una serie de imágenes en Instagram que rápidamente se viralizaron.

En las fotos, el cantante de 31 años posa únicamente con ropa interior blanca y botas militares, dejando al descubierto su cuerpo y tatuajes mientras disfruta de un escenario al aire libre.

Compartidas el sábado 9 de agosto, las imágenes muestran a Justin Bieber con una pose relajada, aparentemente frente a un paisaje natural—una piscina o lago y vegetación—con una postura que enfatiza su estilo audaz.

Hasta ahora, la publicación supera el millón de "Me gusta", generando reacciones tanto de admiración como comentarios humorísticos, como el de un fan: "Hailey, ven por tu esposo".

Justin Bieber ropa interior - Instagram

Este no es el primer acercamiento sensual de Justin Bieber en redes. Ya había protagonizado campañas como la de Calvin Klein, donde posó solo con ropa interior como parte de su rol como embajador de la marca.

Sin embargo, esta nueva publicación combina la estética íntima con un contexto veraniego relajado y una propuesta de estilo atrevida que reitera su comodidad con la autoexpresión.

El sexy post llega pocas semanas después del lanzamiento de Swag, su más reciente álbum de estudio, que salió al mercado el pasado 11 de julio.

Este trabajo marca un hito importante en la carrera de Justin Bieber, ya que es el primer disco que lanza desde que se convirtió en padre.

"Este álbum es un gran logro para Justin en muchos sentidos. Es la primera vez que produce un sonido completamente propio y estaba muy emocionado por que todos escucharan su nueva música", declaró una fuente cercana al artista a la revista PEOPLE.

Según la misma fuente, el cantante sintió algo de nervios antes del lanzamiento, pero la emoción y el orgullo fueron más fuertes. "Quería que fuera perfecto, y está muy feliz con el resultado. Está orgulloso de este logro y entusiasmado por el siguiente capítulo", agregó.

