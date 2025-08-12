 Madonna Solicita Ayuda al Papa León XIV por Niños de Gaza
Farándula

Madonna pide ayuda al Papa León XIV por los niños de Gaza

En un mensaje compartido públicamente, Madonna expresó su angustia como madre ante el sufrimiento de los menores en Gaza.

Papa León - Madonna
Papa León - Madonna / FOTO: Redes sociales

La cantante estadounidense Madonna ha hecho un llamado urgente al Papa León, pidiéndole que viaje a Gaza para brindar ayuda y esperanza a los niños afectados por el conflicto.

En un mensaje compartido públicamente, la artista expresó su angustia como madre ante el sufrimiento de los menores en la región y pidió que se abran de inmediato los corredores humanitarios.

En la carta, Madonna inicia con un tono directo y suplicante: "Padre Santísimo, por favor vaya a Gaza y lleve su luz a los niños antes de que sea demasiado tarde". La intérprete asegura que no puede soportar ver el dolor que atraviesan y recuerda que "los niños del mundo pertenecen a todos", resaltando la responsabilidad compartida de protegerlos.

El mensaje enfatiza que el Papa es la única figura que "no puede ser rechazada en la entrada" a Gaza, y que su presencia podría ser decisiva para abrir los portones humanitarios "totalmente" y así salvar a los menores inocentes atrapados en la crisis.

"No hay más tiempo. Por favor, diga que irá", finaliza la artista, firmando con un "Con amor, Madonna".

La petición de Madonna llega en un momento de creciente preocupación internacional por la situación humanitaria en Gaza, donde los bloqueos, la escasez de recursos y la violencia han dejado a miles de niños en riesgo extremo.

Organismos internacionales han advertido que la falta de acceso a alimentos, agua potable y atención médica amenaza con provocar una tragedia aún mayor si no se toman medidas urgentes.

El Vaticano, hasta el momento, no ha emitido una respuesta oficial a esta solicitud, aunque el Papa ha manifestado en varias ocasiones su dolor por el conflicto y ha instado a un alto al fuego inmediato.

Con este llamado público, Madonna busca aprovechar su voz y alcance global para movilizar una acción concreta que permita salvar vidas.

Mientras la comunidad internacional debate soluciones políticas y humanitarias, la cantante recuerda que el tiempo para actuar es ahora, antes de que sea demasiado tarde para los más vulnerables.

Al menos 44 muertos en ataques en Gaza, 22 de ellos buscando comida

La cifra total de muertos desde el inicio de la ofensiva israelí asciende ya a 60 mil 839, de los que Sanidad estima que alrededor de la mitad son menores y mujeres.

