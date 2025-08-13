 Adal Ramones Regresa a Otro Rollo con Todo el Elenco
Farándula

Adal Ramones regresa a "Otro Rollo" con todo el elenco

El famoso programa que revolucionó la televisión mexicana volverá con una serie de shows en vivo llamada "Enrollados".

Compartir:
Otro Rollo, Instagram
Otro Rollo / FOTO: Instagram

La nostalgia se apodera de miles de fanáticos de Otro Rollo, el famoso programa de televisión que cautivó a México y Latinoamérica durante más de una década.

Los integrantes del show Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España, se preparan para reunirse en un acontecimiento inédito.

Según dieron a conocer en una conferencia de prensa, ellos van a reinterpretar los segmentos más emblemáticos de Otro Rollo para el escenario.

Así es como veremos El Monólogo, El Reportaje o La Caja, que tendrán guiños para quienes crecieron con el programa y referencias actuales para nuevas generaciones.

Foto embed
Otro Rollo - i

No podemos negar que Otro Rollo fue un programa icónico de los 90s. No solo por ser un late night show con sketches en vivo muy a lo Saturday Night Live, sino porque también tuvo grandes invitados como los Backstreet Boys, Britney Spears, Robbie Williams, Coldplay, Shakira, Ricky Martin, Bruce Willis, entre otros.

Serán un total de 25 funciones repartidas en 18 fechas. La gira comenzará el 15 de enero del 2026 en Mexicali y terminará el 28 de febrero en San Luis Potosí.

La preventa de boletos empieza el 15 de agosto a las 11:00 a través de la plataforma MusicVibe. Aunque aún no se revelan los precios de boletos.

Más detalles

Adal Ramones, figura central del proyecto, mantiene una presencia consolidada en el medio a través de distintos formatos teatrales y mediáticos, y suma 4.8 millones de seguidores en redes sociales.

Yordi Rosado, quien se ha diversificado como escritor, productor y comunicador multiplataforma, cuenta con 22.1 millones de seguidores en sus plataformas digitales.

A ellos se suman Mauricio Castillo, reconocido por su versatilidad artística; Roxana Castellanos, actriz y comediante con personajes icónicos; Gaby Platas, presentadora y actriz con experiencia en telenovelas y teatro; y Lalo España, activo en proyectos como Vecinos y La Parodia.

En su época de transmisión, Otro Rollo superó las 500 emisiones y registró promedios de 10 millones de televidentes por programa.

Actualmente, la suma de seguidores de sus protagonistas en redes sociales rebasa los 47 millones, evidencia del arraigo y permanencia del fenómeno.

Foto embed
Otro Rollo - Instagram

En Portada

Caso Semilla: Trabajadora del TSE es beneficiada con medidas sustitutivast
Nacionales

Caso Semilla: Trabajadora del TSE es beneficiada con medidas sustitutivas

10:44 AM, Ago 13
Aficionados no logran comprar entradas para apoyar a la Selección de Guatemalat
Deportes

Aficionados no logran comprar entradas para apoyar a la Selección de Guatemala

10:34 AM, Ago 13
Guatemalteco apela sanciones de la Unión Europeat
Nacionales

Guatemalteco apela sanciones de la Unión Europea

10:34 AM, Ago 13
Cámaras captan accidente de presunto motosicario tras ataque armado en la zona 5t
Nacionales

Cámaras captan accidente de presunto motosicario tras ataque armado en la zona 5

09:23 AM, Ago 13

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos