Adal Ramones regresa a "Otro Rollo" con todo el elenco

La nostalgia se apodera de miles de fanáticos de Otro Rollo, el famoso programa de televisión que cautivó a México y Latinoamérica durante más de una década.
Los integrantes del show Adal Ramones, Yordi Rosado, Roxana Castellanos, Mauricio Castillo, Gaby Platas y Lalo España, se preparan para reunirse en un acontecimiento inédito.
Según dieron a conocer en una conferencia de prensa, ellos van a reinterpretar los segmentos más emblemáticos de Otro Rollo para el escenario.
Así es como veremos El Monólogo, El Reportaje o La Caja, que tendrán guiños para quienes crecieron con el programa y referencias actuales para nuevas generaciones.
No podemos negar que Otro Rollo fue un programa icónico de los 90s. No solo por ser un late night show con sketches en vivo muy a lo Saturday Night Live, sino porque también tuvo grandes invitados como los Backstreet Boys, Britney Spears, Robbie Williams, Coldplay, Shakira, Ricky Martin, Bruce Willis, entre otros.
Serán un total de 25 funciones repartidas en 18 fechas. La gira comenzará el 15 de enero del 2026 en Mexicali y terminará el 28 de febrero en San Luis Potosí.
La preventa de boletos empieza el 15 de agosto a las 11:00 a través de la plataforma MusicVibe. Aunque aún no se revelan los precios de boletos.
Más detalles
Adal Ramones, figura central del proyecto, mantiene una presencia consolidada en el medio a través de distintos formatos teatrales y mediáticos, y suma 4.8 millones de seguidores en redes sociales.
Yordi Rosado, quien se ha diversificado como escritor, productor y comunicador multiplataforma, cuenta con 22.1 millones de seguidores en sus plataformas digitales.
A ellos se suman Mauricio Castillo, reconocido por su versatilidad artística; Roxana Castellanos, actriz y comediante con personajes icónicos; Gaby Platas, presentadora y actriz con experiencia en telenovelas y teatro; y Lalo España, activo en proyectos como Vecinos y La Parodia.
En su época de transmisión, Otro Rollo superó las 500 emisiones y registró promedios de 10 millones de televidentes por programa.
Actualmente, la suma de seguidores de sus protagonistas en redes sociales rebasa los 47 millones, evidencia del arraigo y permanencia del fenómeno.