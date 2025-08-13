 Fallece Nobuo Yamada, voz de Los Caballeros del Zodiaco
Farándula

Fallece Nobuo Yamada, voz original de Pegasus Fantasy en Los Caballeros del Zodiaco

La voz de Nobuo Yamada se convirtió en un ícono para los aficionados del anime al interpretar "Pegasus Fantasy".

Compartir:
Nobuo Yamada, Redes sociales
Nobuo Yamada / FOTO: Redes sociales

Nobuo Yamada, ampliamente reconocido por su nombre artístico NoB, fue un influyente cantante y compositor japonés que integró la banda de hard rock MAKE-UP.

Su voz se convirtió en un ícono para los aficionados del anime al interpretar "Pegasus Fantasy", apertura emblemática del anime Saint Seiya (conocido en Latinoamérica como Los Caballeros del Zodiaco), así como su primer ending, "Blue Forever".

Con MAKE-UP, también contribuyó con composiciones y letras para estas canciones, incluidas en álbumes como Saint Seiya Hits I y Saint Seiya ’96 Song Collection.

Carrera internacional y otros proyectos

Además de su éxito con Saint Seiya, NoB grabó temas para otras series como GoGo Sentai Boukenger, Tensou Sentai Goseiger, y la miniserie Super Sentai Strongest Battle.

Formó parte de Project.R, colaboró con la banda P.A.F. junto a Pata (X Japan), y participó en eventos como Anime Friends en Brasil, donde compartió escena con intérpretes como Hironobu Kageyama y MoJo.

Enfermedad y despedida profesional

El artista mantuvo su trayectoria aún tras ser diagnosticado con cáncer de riñón en 2018, una situación que no detuvo su pasión por la música.

A pesar de los pronósticos de vida iniciales de cinco años, resistió por ocho años más, sometiéndose a tratamientos de radioterapia y farmacológicos, y manteniendo viva la llama de su creatividad incluso en sus últimos días.

En febrero de 2025, su estado de salud le obligó a cancelar conciertos programados como el Saint Seiya 'Pegasus Fantasy' Grand Finale en México y el Festival Tarō Kobayashi en Japón.

La agencia MOJOST confirmó que Nobuo Yamada falleció luego de una prolongada lucha contra el cáncer renal. La familia celebró un funeral privado, respetando sus deseos de intimidad pero se ha anunciado que próximamente se realizará una ceremonia pública para que sus seguidores puedan despedirse y homenajear a su legado.

Mira también:

@emisorasunidas897

Arjona se reúne con sus amigos de la USAC. . . #Usac #Arjona #RicardoArjona #Conciertogt

♬ sonido original - Emisoras Unidas

En Portada

Caso Semilla: Trabajadora del TSE es beneficiada con medidas sustitutivast
Nacionales

Caso Semilla: Trabajadora del TSE es beneficiada con medidas sustitutivas

10:44 AM, Ago 13
Aficionados no logran comprar entradas para apoyar a la Selección de Guatemalat
Deportes

Aficionados no logran comprar entradas para apoyar a la Selección de Guatemala

10:34 AM, Ago 13
Guatemalteco apela sanciones de la Unión Europeat
Nacionales

Guatemalteco apela sanciones de la Unión Europea

10:34 AM, Ago 13
Cámaras captan accidente de presunto motosicario tras ataque armado en la zona 5t
Nacionales

Cámaras captan accidente de presunto motosicario tras ataque armado en la zona 5

09:23 AM, Ago 13

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosEE.UU.Donald TrumpFutbol Guatemaltecoredes socialesSeguridadCiudad de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos