Fallece Nobuo Yamada, voz de Los Caballeros del Zodiaco

Nobuo Yamada, ampliamente reconocido por su nombre artístico NoB, fue un influyente cantante y compositor japonés que integró la banda de hard rock MAKE-UP.
Su voz se convirtió en un ícono para los aficionados del anime al interpretar "Pegasus Fantasy", apertura emblemática del anime Saint Seiya (conocido en Latinoamérica como Los Caballeros del Zodiaco), así como su primer ending, "Blue Forever".
Con MAKE-UP, también contribuyó con composiciones y letras para estas canciones, incluidas en álbumes como Saint Seiya Hits I y Saint Seiya ’96 Song Collection.
Carrera internacional y otros proyectos
Además de su éxito con Saint Seiya, NoB grabó temas para otras series como GoGo Sentai Boukenger, Tensou Sentai Goseiger, y la miniserie Super Sentai Strongest Battle.
Formó parte de Project.R, colaboró con la banda P.A.F. junto a Pata (X Japan), y participó en eventos como Anime Friends en Brasil, donde compartió escena con intérpretes como Hironobu Kageyama y MoJo.
Enfermedad y despedida profesional
El artista mantuvo su trayectoria aún tras ser diagnosticado con cáncer de riñón en 2018, una situación que no detuvo su pasión por la música.
A pesar de los pronósticos de vida iniciales de cinco años, resistió por ocho años más, sometiéndose a tratamientos de radioterapia y farmacológicos, y manteniendo viva la llama de su creatividad incluso en sus últimos días.
En febrero de 2025, su estado de salud le obligó a cancelar conciertos programados como el Saint Seiya 'Pegasus Fantasy' Grand Finale en México y el Festival Tarō Kobayashi en Japón.
La agencia MOJOST confirmó que Nobuo Yamada falleció luego de una prolongada lucha contra el cáncer renal. La familia celebró un funeral privado, respetando sus deseos de intimidad pero se ha anunciado que próximamente se realizará una ceremonia pública para que sus seguidores puedan despedirse y homenajear a su legado.
