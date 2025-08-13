 Mariana Botas Confiesa Romance con Drake Bell: Comparaciones
Mariana Botas confiesa romance con Drake Bell y en redes la comparan con Martha Higareda

La actriz, quien participa en La Casa de los Famosos México, reveló detalles de su romántico encuentro con el actor.

Mariana Botas y Drake Bell, Instagram
Mariana Botas y Drake Bell / FOTO: Instagram

Durante el reality show La Casa de los Famosos México, Mariana Botas confesó que tuvo un fugaz romance con Drake Bell, famoso actor de Nickelodeon.

Todo comenzó cuando las integrantes del Cuarto Día conversaban sobre sus celebridades favoritas y los encuentros que habían tenido con ellas. La actriz no dudó en confesar que su "crush" desde la infancia siempre fue Drake Bell.

Según contó Mariana Botas, ella asistió a la fiesta de cumpleaños de un amigo en un bar, donde le comentaron que Drake Bell también estaría presente. Lo que ocurrió esa noche, asegura, fue inolvidable.

"La realidad es que esa noche me lo besuquee toda la noche en el antro. Me traía agarrada de la mano, (pidió) ‘pongan una canción para bailar con ella’, (me preguntó) ‘¿qué quieres? ¿te pido unas perlas negras?’", confesó.

@dramaqueen6122

Mariana Botas cuenta su sueño hecho realidad con Drake Bell #LCDLFM #lacasamasfamosademexico #lacasadelosfamosos3 #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #marianabotas #drakebell #dalilahpolanco #elaineharo #priscilavalverde

♬ sonido original - DramaQueen

Luego mencionó que su emoción era tanta, que pensaba que estaba soñando: "Yo decía: ‘alguien pellízqueme por favor’".

Mariana Botas describió ese como el mejor día de su vida pues incluso cambiaron de antro y durante el viaje en la camioneta de Drake Bell, él le iba cantando. "Yo la pasé increíble, él se portó divino y yo ya con eso había ganado en la vida".

Además, el intérprete le envió un mensaje al día siguiente que le generó una gran felicidad: "Al otro día me mandó mensaje. Me tuve que estacionar de la emoción que me dio". Él escribió: "Kissing you last night was really awesome" ("Besarte anoche fue increíble").  

Mariana Botas y Drake Bell - Instagram

No le creen 

Ray Macías fue quien hizo la publicación en Facebook, en donde muestra lo dicho por Mariana Botas. Los internautas de inmediato la llenaron de críticas comparándola con Martha Higareda.

 "Como para que después Drake salga a desmentirla", "Ya son tres, la Higareda, el Syntek y tú", "Traes puro sueño, mija", "Super inventada", "Mariana Higareda", "Lo agarró borracho o urgido", "Martha Higareda, ya tienes rival".

Martha Higareda reveló que tuvo un encuentro con Ryan Gosling en un restaurante de Los Ángeles. La actriz aseguró que el famoso actor de Hollywood la salvó de caer al suelo.

@sensacinelatam

¿Sí la atrapó en sus brazos? Ryan Gosling por fin le respondió a Martha Higareda 🫢 #RyanGosling #MarthaHigareda #Barbie #BarbieTheMovie #MargotRobbie #fyp #parati

♬ sonido original - SensaCine Latam

Esta anécdota, como muchas otras de la actriz de No Manches, Frida, se volvió viral y provocó que la llamaran mentirosa, sobre todo porque en una entrevista, el galán de Barbie dijo no recordarla. 

Desde 2022, en su programa EnvinadasMariana Botas ya había expresado su admiración por Drake Bell .

En aquella ocasión, sus compañeras la alentaron a contactarlo para invitarlo al podcast. La oportunidad llegó cuando Drake visitó México para presentar unos premios.  

