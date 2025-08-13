Vadhir Derbez vuelve a Guatemala: música y nuevos proyectos

El multifacético artista mexicano, Vadhir Derbez, se prepara para visitar Guatemala este 23 de agosto como invitado especial a los Premios Estela 2025, donde presentará uno de los galardones de la noche y además una especial presentación musical.
En entrevista con Emisoras Unidas, el cantante y actor habló sobre sus inicios, sus experiencias musicales más memorables y lo que significa para él regresar a nuestro país.
Aunque muchos lo conocen por su trabajo actoral, Vadhir Derbez dejó claro que su vínculo con la música comenzó mucho antes de pensar en una carrera profesional. "Crecí muy pegado a mi mamá, que cantaba. Yo la acompañaba a sus shows y en casa siempre había música... era mi momento de paz", recordó. Incluso antes de lanzarse como solista en 2016, ya componía, tocaba el piano y la guitarra de forma autodidacta.
Su debut en el lado musical llegó de la mano de la telenovela Cómplices al rescate, donde aprendió a tocar el bajo para interpretar a su personaje. A partir de ahí, la pasión por los instrumentos creció. "Nunca pensé en ser cantante famoso, lo hacía porque me apasionaba", explicó.
En su trayectoria, Vadhir Derbez ha trabajado con artistas como Mario Bautista, Ximena Sariñana, Edwin Luna y Paty Cantú, siendo esta última una colaboración muy especial para él. "Ella se esforzaba por alzarme a mí, sin ego, siempre empujándome como artista y compositor. Lo agradecí mucho, porque me dio una credibilidad que quizá la gente no veía todavía", contó sobre el tema "¿Qué pasaría?".
Uno de los momentos más significativos de su carrera reciente fue su presentación en el Festival Tecate Pa’l Norte en Monterrey. "Era mi primer festival y tenía miedo de que no llegara gente. Pero cuando subí al escenario, estaba lleno... fue increíble ver a tantas personas cantando conmigo", nos relató.
Este 2025 también marcó su debut como compositor para otros artistas, con el tema "Quién no ha llorado por amor", grabado por Alex Fernández. "Es especial escuchar una canción tuya en otra voz. Es otra palomita en mi lista de logros", expresó.
Más detalles de su visita a Guatemala
Sobre su próxima visita a Guatemala, Vadhir Derbez dijo que lo vive con emoción y gratitud: "Este es un país que me trató muy bonito cuando fui. Mi expectativa es conectar con la gente, presentar un premio y disfrutar de mi presentación musical. Todo lo que empuje la música y celebre el esfuerzo que he estado haciendo, lo valoro muchísimo".
Además, adelantó que trabaja en su primer álbum de larga duración: "El concepto está quedando espectacular. Verán a un Vadhir muy distinto, con un proyecto más sólido y direccionado".
Con una carrera que combina actuación, música y composición, Vadhir Derbez llega a Guatemala en un momento clave de su trayectoria. Los fans podrán verlo este sábado 23 de agosto en los Premios Estela, en una noche que promete estar llena de talento nacional e internacional. Si deseas asistir puedes comprar tu entrada en https://viveloonline.com.
