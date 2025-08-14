Sylvester Stallone deja Rambo: Conoce al nuevo actor

Sylvester Stallone, de 79 años, ha renunciado a su icónico papel de Rambo debido a su edad y problemas de salud.
En un sorprendente giro para la icónica franquicia, el actor estadounidense Noah Centineo ha sido anunciado como el encargado de interpretar a un joven John Rambo en una precuela que explorará los orígenes del personaje durante la Guerra de Vietnam.
La producción, dirigida por Jalmari Helander, comenzará su rodaje en Tailandia a principios de 2026 y promete combinar acción intensa con una mirada más emocional al célebre guerrero. Se espera que el estreno coincida aproximadamente en 2027, en conmemoración al 45º aniversario de la saga original.
Desde su debut en First Blood (1982), el veterano de la Guerra de Vietnam John Rambo, encarnado por Sylvester Stallone, se convirtió en un símbolo del cine de acción y un referente cultural.
Ahora, casi cuatro décadas después, la saga encuentra nuevo combustible con una precuela titulada provisionalmente John Rambo. Noah Centineo tomará las riendas del emblemático personaje en su etapa más temprana, ambientada en el conflicto de los años 60 y 70.
Aunque Stallone no estará involucrado en la producción, fuentes indican que está al tanto del proyecto. Asimismo, años atrás había manifestado su interés en una precuela centrada en los años formativos de Rambo y había mencionado la posibilidad de un reemplazo generacional como Ryan Gosling.
La elección de Centineo, de 29 años, como el nuevo rostro de Rambo obedece a su edad cercana a la que tendría el personaje en esa época. Además, su trayectoria desde comedias románticas juveniles hasta roles de acción lo posiciona como un actor versátil capaz de encarnar esta nueva visión del mítico.
Las películas de Rambo y el legado de Stallone
La saga cinematográfica de Rambo consta de cinco filmes principales protagonizados por Sylvester Stallone:
First Blood (Acorralado, 1982), donde Rambo aparece como un veterano de Vietnam enfrentado con la injusticia y la deshumanización postbélica.
Rambo: First Blood Part II (1985), uno de los mayores éxitos taquilleros del autor, recaudó alrededor de 150 millones de dólares solo en EE.UU. y se consolidó como referente del género.
Rambo III (1988), en el que la narrativa se trasladó a Afganistán, elevando el tono épico y la acción.
Rambo (2008), dirigida por el propio Stallone, que revivió al personaje en la edad madura y obtuvo un exitoso retorno comercial con más de 113 millones USD recaudados mundialmente.
Rambo: Last Blood (2019), la quinta entrega en la que el veterano se enfrenta al crimen organizado en México, marcó el cierre (hasta ahora) de la saga de Stallone.
Esta franquicia ha superado los 800 millones de dólares en recaudación global y se ha convertido en un pilar del cine de acción, influyendo durante generaciones.
Con John Rambo, la saga da un paso audaz hacia una reinterpretación más íntima y emocional del personaje que marcó una era.
