Alicia Machado revela infidelidad de Ricardo Arjona

Tras varios años de críticas por tener un romance de años con Ricardo Arjona quien estaba casado con Leslie Torres, Alicia Machado no se quedó callada y decidió aclarar las cosas.
La exMiss Universo se desahogó en el podcast Chingonamente, de la coach de vida Adriana Gallardo.
Alicia Machado dijo que tuvo una historia de amor con el cantautor guatemalteco cuando ella tenía 19 años y él 40, y que duró ocho años. "Sí, anduve con un tipo casado y el casado era él, no yo. Y el que prometía, y el que me tenía ahí, era él", dijo.
Según confesó, él no la dejaba ir. "Nunca me dejaba que yo tuviera un novio. Cada vez que salía con alguien que me podía dar una bonita relación, ahí volvía él otra vez y aparecía", contó
La estrella de telenovelas como Infierno en el paraíso, La madame y Mambo y Canela nos separe se mostró molesta con ser ella la única juzgada por esta supuesta infidelidad de Ricardo Arjona.
"No se hace viral porque haya sido una historia bonita de amor, sino para ver cómo desprestigian a la Machado", afirmó.
"¿Por qué nunca le han preguntado a él? ¿Por qué no le preguntan a él si yo fui importante? ¿Por qué no le preguntan a él por qué no se divorció? ¿Por qué no le preguntan a él por qué me llamaba? ¿Por qué me perseguía? ¿Por qué se me aparecía en mi casa a las 3 de la mañana? ¿Por qué volvía y me pedía perdón y me decía que sí, que la había dejado, que él se iba a divorciar", finalizó Machado.
Parte de su historia
Cuando Alicia Machado participó en Top Chef VIP cocinó un platillo de pasta al que le puso por nombre "mi primera velada de amor".
"Cuando yo tenía 20 años conocí a una persona que estuvo en mi vida casi 8 años, digamos que fue mi primer gran amor.
Esa persona me llevaba 20 años de diferencia. Yo me enamoré perdidamente, era muy jovencita y tenía este novio maravilloso", dijo en el reality show de Telemundo.
Cuando le preguntaron quién era el galán, ella dijo "el señor de las cuatro décadas, Arjona". Machado dijo que le preparó esta pasta al cantautor.
Alicia Machado contó algunos detalles durante una entrevista y en donde leyó un relato sobre Ricardo Arjona:
"El señor de las cuatro décadas... fue mi primer gran amor: Tenía apenas 20 años cuando lo conocí en Viña del Mar. Él, Ricardo Arjona, tenía 36 y ya era una estrella. Yo solo era una joven soñadora, sin imaginar que me enamoraría del hombre que, por años, me haría vivir una historia marcada por el silencio.
En ese entonces, él tenía una relación con Leslie Torres, la madre de sus hijos Ricardo y Adria, pero me aseguraba que su vínculo estaba roto, que solo era cuestión de tiempo. Le creí. Nos veíamos a escondidas, entre viajes, hoteles y promesas. Me acostumbré a esperarlo, a ocultar mis sentimientos, a vivir un amor sin cumpleaños ni fotos compartidas. Y lo peor: creí que eso era amor.
Durante casi nueve años me aferré a sus palabras. Le preparé cenas, como aquella pasta que mostré en Top Chef VIP. La hice pensando en él, en esa noche en que lo esperé con ilusión... y no llegó. Pero aun así, seguí creyendo. El golpe más duro vino cuando supe que ahora estaba con otra mujer, Deisy Arvelo. No solo no se separó por mí... sino que rehízo su vida sin despedirse. Hoy lo cuento sin rabia, pero con la voz firme. Fui parte de su historia, aunque él prefiera olvidarlo. Yo no lo olvido, porque ese amor me marcó. Y porque también me enseñó que ninguna mujer merece ser el secreto de nadie, ni siquiera del hombre que más admira.