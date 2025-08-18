Doble Sentido Celebra Nominaciones en Premios Estela

Doble Sentido, banda orgullosa de Venezuela y de la música latina contemporánea, figura entre las más nominadas del certamen de Premios Estela, con menciones en las categorías de Featuring, Interpretación Masculina, Pop, Rock y Urbano.
Para Doble Sentido, estas nominaciones representan mucho más que un reconocimiento artístico. "Guatemala ha sido un país muy especial para nosotros. Sentimos un cariño profundo por su gente, su cultura y su apoyo constante. Hoy, ese cariño es recíproco con estas grandiosas nominaciones que nos llenan de emoción y gratitud", expresaron los integrantes de la agrupación.
Desde sus inicios, Doble Sentido ha apostado por una fusión de géneros que rompe barreras: Pop Rock, ritmos latinos, elementos urbanos y letras cargadas de emociones han definido su propuesta musical. Esta versatilidad es justamente la que hoy los coloca en distintas categorías de los Premios Estela, reafirmando su compromiso de seguir conectando con el público a través de sonidos auténticos y letras honestas.
Con cada lanzamiento, la agrupación ha consolidado su presencia en escenarios internacionales, llevando con orgullo el nombre de Venezuela y proyectando su música hacia toda Latinoamérica. Se espera la llegada de la banda a nuestro país en estos días.
Promocionan "Siempre serás tú"
La agrupación venezolana Doble Sentido presenta su nuevo sencillo "Siempre Serás Tú", una bachata pop romántica que nace desde las emociones más sinceras: el amor por las personas que amamos y que nos acompañan día a día.
Esta canción representa una evolución sonora en el repertorio del grupo, fusionando la calidez de la bachata con elementos del pop latino contemporáneo. Escrita e interpretada por JuanMa y Ray, "Siempre Serás Tú" fue producida por Emmanuel Briceño (director musical de Juanes) y mezclada y masterizada por Boris Milán, ganador de múltiples Latin Grammy.
Doble Sentido celebra este lanzamiento en medio de un gran momento en su carrera: la agrupación ha sido nominada en cinco categorías en los Premios Estela 2025, que se celebrarán en agosto en Guatemala.
El sencillo cuenta con la participación de destacados músicos: Daniel Uribe en guitarras, César Borjas y Gustavo Calvo en la percusión, Erick Reyes en el bajo y Briceño en teclados. La grabación estuvo a cargo de un equipo técnico conformado por Briceño, Dominique Moreno, y los propios integrantes de la banda.
El lanzamiento estuvo acompañado por un video lyric oficial y una gira de medios en Guatemala, El Salvador, Panamá y Venezuela, países donde la agrupación ha establecido una conexión especial con el público.
Mira también:
@emisorasunidas897
Arévalo se refirió al Día de la Biblia, aprobado por el Congreso. ¿Sancionará o vetará la iniciativa? . . #Arevalo #DiaDeLaBiblia #Biblia♬ sonido original - Emisoras Unidas