Drake Bell Demandará a LCDLFM Revelaciones de Mariana Botas

Drake Bell está de nuevo en el foco de la atención por las declaraciones que Mariana Botas hizo recientemente en La Casa de los Famosos México.
La actriz reveló que tiempo atrás se besó con el cantante Drake Bell mientras ambos compartían con amigos en una discoteca.
"La realidad es que esa noche me lo besuquee toda la noche en el antro. Me traía agarrada de la mano, (pidió) ‘pongan una canción para bailar con ella’, (me preguntó) ‘¿qué quieres? ¿te pido unas perlas negras?’", confesó.
Luego mencionó que su emoción era tanta, que pensaba que estaba soñando: "Yo decía: ‘alguien pellízqueme por favor’".
Tras los comentarios de Mariana Botas en el reality show, trascendió que el actor estadounidense tiene contemplado presentar una demanda contra 'LCDLFM' si es que la producción no elimina todos los vídeos en donde la actriz relataba con detalles el encuentro que sostuvo con Drake Bell
"Resulta que el niño Bell, Drake Bell, habló muy enojado amenazando que si no bajaban esa información ‘los veo en la corte’...", dijo Galilea Montijo, quien ha estado muy involucrada en este reality, el cual conduce cada miércoles y domingo.
Galilea hizo énfasis en la molestia que generó en Drake las declaraciones de Mariana Botas, insistiendo en que si no se hacía caso a su llamado procedería legalmente.
Confirma divorcio
El actor y cantante Drake Bell atraviesa un nuevo capítulo en su vida personal tras confirmarse oficialmente su divorcio de Janet Von Schmeling.
La información fue revelada por su representante legal, Brittany Staggs, en declaraciones al portal especializado en espectáculos TMZ.
"En este momento, el señor Bell y su esposa desean privacidad mientras inician esta nueva etapa de sus vidas", señaló la abogada al medio, al tiempo que pidió respeto a la intimidad de la pareja.
Drake Bell y Janet Von Schmeling, influencer, actriz y modelo originaria de Florida, se casaron en 2018 en una ceremonia privada que el intérprete mantuvo en secreto durante varios años.
No fue hasta 2021 cuando reveló públicamente que estaba casado y que ambos eran padres de un niño, Wyatt Bell, a quien han mantenido lejos de la atención mediática.