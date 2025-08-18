 Drake Bell Demandará a LCDLFM Revelaciones de Mariana Botas
Farándula

Drake Bell quiere demandar a LCDLFM por las revelaciones de Mariana Botas

La actriz, quien participa en La Casa de Los Famosos, reveló que tuvo un fugaz romance con el cantante estadounidense y por eso él quiere tomar acciones legales.

Compartir:
Mariana Botas y Drake Bell, Instagram
Mariana Botas y Drake Bell / FOTO: Instagram

Drake Bell está de nuevo en el foco de la atención por las declaraciones que Mariana Botas hizo recientemente en La Casa de los Famosos México.

La actriz reveló que tiempo atrás se besó con el cantante Drake Bell mientras ambos compartían con amigos en una discoteca.

"La realidad es que esa noche me lo besuquee toda la noche en el antro. Me traía agarrada de la mano, (pidió) ‘pongan una canción para bailar con ella’, (me preguntó) ‘¿qué quieres? ¿te pido unas perlas negras?’", confesó.

Luego mencionó que su emoción era tanta, que pensaba que estaba soñando: "Yo decía: ‘alguien pellízqueme por favor’".

@dramaqueen6122

Mariana Botas cuenta su sueño hecho realidad con Drake Bell #LCDLFM #lacasamasfamosademexico #lacasadelosfamosos3 #paratiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #marianabotas #drakebell #dalilahpolanco #elaineharo #priscilavalverde

♬ sonido original - DramaQueen

Tras los comentarios de Mariana Botas en el reality show, trascendió que el actor estadounidense tiene contemplado presentar una demanda contra 'LCDLFM' si es que la producción no elimina todos los vídeos en donde la actriz relataba con detalles el encuentro que sostuvo con Drake Bell

"Resulta que el niño Bell, Drake Bell, habló muy enojado amenazando que si no bajaban esa información ‘los veo en la corte’...", dijo Galilea Montijo, quien ha estado muy involucrada en este reality, el cual conduce cada miércoles y domingo.

Galilea hizo énfasis en la molestia que generó en Drake las declaraciones de Mariana Botas, insistiendo en que si no se hacía caso a su llamado procedería legalmente.

Confirma divorcio

El actor y cantante Drake Bell atraviesa un nuevo capítulo en su vida personal tras confirmarse oficialmente su divorcio de Janet Von Schmeling.

La información fue revelada por su representante legal, Brittany Staggs, en declaraciones al portal especializado en espectáculos TMZ.

"En este momento, el señor Bell y su esposa desean privacidad mientras inician esta nueva etapa de sus vidas", señaló la abogada al medio, al tiempo que pidió respeto a la intimidad de la pareja.

Drake Bell y Janet Von Schmeling, influencer, actriz y modelo originaria de Florida, se casaron en 2018 en una ceremonia privada que el intérprete mantuvo en secreto durante varios años.

No fue hasta 2021 cuando reveló públicamente que estaba casado y que ambos eran padres de un niño, Wyatt Bell, a quien han mantenido lejos de la atención mediática.

Foto embed
Drake Bell y Janet Von Schmeling - Instagram

En Portada

Arévalo explica acuerdos sobre migración, seguridad y conservación ambiental con México y Belice t
Nacionales

Arévalo explica acuerdos sobre migración, seguridad y conservación ambiental con México y Belice

08:48 AM, Ago 18
Sergio Chumil participará en la Vuelta a España 2025t
Deportes

Sergio Chumil participará en la Vuelta a España 2025

06:55 AM, Ago 18
MP apela resolución que absolvió al exfiscal Stuardo Campo en el caso Alfa Sietet
Nacionales

MP apela resolución que absolvió al exfiscal Stuardo Campo en el caso Alfa Siete

07:34 AM, Ago 18
¿Shakira y Antonio de la Rúa regresaron? Imágenes desatan rumores t
Farándula

¿Shakira y Antonio de la Rúa regresaron? Imágenes desatan rumores

08:45 AM, Ago 18

Temas

Guatemala#liganacionalLiga NacionalFútbolEstados UnidosFutbol GuatemaltecoEE.UU.SeguridadDonald Trumpredes socialesNoticias de Guatemala
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Harry Potter ,Instagram
Tecnología

¿Te gustaría tener el modo Harry Potter en WA? Así puede activarlo

Instagram ,Instagram
Tecnología

Repost de Instagram: ¿Cómo funciona, dónde ver y qué hacer si no me aparece la nueva función?

Relojes ,Relojes
Tendencias

El reloj perfecto para combinar con tu outfit

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
coronavirus, virus, plasma, plasma sanguíneo, covid-19, infección, patógenos ,Pixabay
Sucesos

Nueva variante del COVID "Frankenstein": la OMS alerta sobre su rápida expansión

sandia-frutas ,
Chismes

Siete hábitos, según la ciencia, que transformarán tu salud intestinal y potenciarán tu sistema inmunológico

utensilios de cocina, cocina, cocinero, platos, equipo, herramientas de la cocina, familiar, cuchara de madera, sartén, utensilios, olla ,Pixabay
Chismes

Descubre los objetos más contaminados de tu hogar: cómo proteger tu salud según la ciencia

Emisoras  Escúchanos