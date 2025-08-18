Lil Tay, estrella de OnlyFans, genera polémica al criticar el trabajo de las mujeres en oficinas

La influencer Lil Tay, quien alcanzó fama viral a los nueve años y recientemente debutó en OnlyFans con un ingreso récord, desató una ola de críticas tras afirmar que las mujeres mayores de 25 años que tienen empleos tradicionales de oficina son "fracasadas".
El comentario, publicado en una cuenta de Instagram, ha abierto un intenso debate sobre el valor del trabajo profesional frente al contenido para adultos.
¿Quién es Lil Tay?
Lil Tay, cuyo nombre legal es Tay Tian, antes Claire Eileen Qi Hope, nació el 29 de julio de 2007 en Atlanta, Estados Unidos.
Se convirtió en una figura mediática a los nueve años gracias a sus videos virales, donde presumía una vida de lujos.
Su carrera sufría interrupciones debido a disputas legales por la custodia entre sus padres, finalmente, su madre obtuvo la custodia. En 2023, Lil Tay reapareció públicamente para desmentir un falso anuncio sobre su muerte, que había sido difundido por un hackeo en su cuenta.
En 2024, enfrentó una operación a corazón abierto para extirpar un tumor, que superó exitosamente.
Al cumplir los 18 años, lanzó una cuenta en OnlyFans y afirmó haber ganado más de un millón de dólares en solo tres horas, cifra no confirmada oficialmente, pero que se dispersó ampliamente en medios.
El pasado 16 de agosto, Lil Tay compartió un video en su cuenta de Instagram donde expresó su postura de forma contundente: "Si tienes más de 25 años y todavía trabajas de 9 a 5, eres un fracaso. Para entonces ya deberías haber hecho tu dinero. Y, chicas, todas deberían dejar un link, como yo. Literalmente solo hagan su dinero. ¿A quién le importa lo que piense la gente?".
En el mismo mensaje, relató que su familia la "desheredó" y se separó de ella tras su decisión de unirse a OnlyFans. También desestimó la educación formal, asegurando que dejó Harvard porque no le ayudaría a ganar cifras millonarias.
El mensaje inmediatamente generó gran controversia. Muchas usuarias lo interpretaron como un ataque despectivo al trabajo formal y a quienes lo ejercen con dedicación.
Comentarios en redes como "Perdón, chica, pero yo sí voy a la universidad" o "¿Ser doctora me convierte en un fracaso?" reflejan el rechazo que generó su afirmación.
Este episodio se suma a la ola de debates en torno a Lil Tay: su salto inmediato a OnlyFans tras cumplir la mayoría de edad ya había generado inquietudes sobre la exposición de su sexualidad y los límites éticos de su carrera digital.
