 Jennifer López y su vestido de hoyos que arrasa en redes
Farándula

El vestido de hoyos con el que Jennifer López enciende las redes

La cantante apareció con un llamativo atuendo que dejaba ver su ropa interior para hacer honor a su nueva película "El beso de la mujer araña".

Jennifer López, Instagram
Jennifer López / FOTO: Instagram

Luego posponer su gira, Jennifer López está retomando los conciertos que tenía planificados desde hace dos años. Y en medio de su apretada agenda, disfruta de promocionar su nueva cinta: "El beso de la mujer araña".

La cantante compartió recientemente un carrusel de fotos en Instagram, ofreciendo a sus fans un vistazo a su vestido de red de su sesión de fotos para la revista Out.

El atuendo presentaba varios elementos interesantes que, acompañados por las sensuales poses de JLo, resultaron ser un éxito rotundo. Los fans no se cansaron del conjunto y elogiaron el look de la actriz en la sección de comentarios.

A través de sus redes, Jennifer López compartió un vistazo tras bambalinas de su impactante vestido de red que dejó atónitos a sus fans. Fiel a su papel de Ingrid Luna en el musical, la estrella del pop llevó el estilo de vestir a un nuevo nivel con su look.

La tela de red le ceñía la figura y le cubría todo el cuerpo, realzando su físico tonificado. Además, el dobladillo hasta los tobillos le daba un toque fluido al look. La cantante lució un sujetador negro de encaje con un escote pronunciado y una braguita a juego debajo.

Foto embed
Jennifer López - Instagram

Siguen los problemas

La historia de amor entre Jennifer López y Ben Affleck siempre tuvo tintes cinematográficos: una pareja estelar, una separación, un reencuentro dos décadas después y una boda soñada.

Pero la realidad, como en muchas películas, no siempre tiene un final feliz. A dos años de haber vuelto a casarse y tras una mediática separación, la propiedad que compartieron en Beverly Hills acaba de recibir una rebaja de US$8 millones.

La mansión, ubicada en una zona ultra exclusiva de California, había sido listada en julio de 2024 por US$68 millones. 

Sin embargo, en mayo de 2025, casi un año después sin compradores interesados, su valor descendió a US$59.950.000, según registros inmobiliarios citados por el medio People. 

La pareja la había adquirido en mayo de 2023 por US$60.805.000, por lo que una venta al precio actual implicaría una pérdida directa cercana a los US$855.000.

Foto embed
boda jennifer lópez y ben affleck - Instagram

Emisoras  Escúchanos