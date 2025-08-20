 Maite Perroni no volverá a RBD por malos tratos
Maite Perroni no regresará a RBD tras malos tratos

El exitoso reencuentro que tuvo el grupo RBD en el 2023 tuvo un abrupto final, cuando algunos de sus integrantes denunciaron falta de pagos correspondientes a la gira mundial.

RBD, Instagram
RBD / FOTO: Instagram

En un mensaje contundente publicado en sus redes sociales, Andrés Tovar, esposo de Maite Perroni, aclaró que su esposa no volverá a integrarse al grupo RBD.

El productor televisivo reveló que los motivos detrás de esta decisión tienen que ver con malos tratos, abusos y robo durante la gira "Soy Rebelde".

Según medios mexicanos, Tovar señaló que Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez solicitaron una auditoría tras detectar irregularidades financieras y conductas contrarias a la ética.

Esa revisión técnica derivó en la cancelación del documental de la gira y de futuros proyectos relacionados con RBD, al evidenciar los mecanismos de abusos dentro del esquema del grupo.

En su mensaje, Andrés Tovar no solo desmintió los rumores, sino que defendió los valores de su esposa:

"Maite ama RBD, ama la música de RBD, ama a los fans de RBD. Pero en un proyecto en el que haya abusos, robos y malos tratos, no va a participar. Sus valores están por encima del dinero, aunque pierda un proyecto que ama y que, por ser parte, le corresponde."

Además, destacó el impresionante legado actual de Maite Perroni como solista:

"Ella sola tiene billones de vistas de su propia música, aunque hace años que no lanza un tema nuevo... sus telenovelas y series siguen entre las más vistas en plataformas como Amazon y Netflix", añadió.

Foto embed
Maite Perroni - Instagram

Comunidad dividida

La declaración de Tovar detonó una ola de reacciones en redes sociales, especialmente entre fans de Anahí y Dulce María, quienes expresaron su apoyo a esas integrantes y criticaron la postura pública del productor por involucrarse directamente en conflictos del grupo.

RBD, formado originalmente en 2004 durante la telenovela Rebelde, es uno de los fenómenos pop más emblemáticos de Latinoamérica.

Su gira reencuentro Soy Rebelde Tour en 2023 recaudó más de 200 millones de dólares, consolidando así su impacto generacional.

Maite Perroni, por su parte, ha construido una exitosa carrera como solista y actriz. Desde su separación con el grupo en 2009, protagonizó exitosas telenovelas y lanzó álbumes y giras en solitario

