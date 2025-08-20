Muerte de David H.K. Bell: Detalles del Actor Lilo & Stitch

Se está descubriendo nueva información sobre la trágica muerte de David Hekili Kenui Bell, más conocido como David H.K. Bell.
Dos meses después de que el actor de Lilo & Stitch falleciera a los 46 años, el Departamento de Policía de Hawái publicó detalles sobre cómo murió en un informe de autopsia obtenido por People el 19 de agosto.
El informe determinó que David H.K. Bell tenía cuatro "diagnósticos patológicos" al momento de su fallecimiento:
- Obesidad mórbida
- Insuficiencia respiratoria aguda
- Sepsis, una afección potencialmente mortal que ocurre cuando el cuerpo responde mal a una infección
- Enfermedad cardíaca hipertensiva/aterosclerótica, que ocurre cuando las grasas, el colesterol y otras sustancias se acumulan en las paredes de las arterias y revientan o causan un coágulo de sangre, según The Cleveland Clinic .
Además, el informe registró señales que dan indicios de cómo fueron las últimas horas de David H.K. Bell. "Bell se quejó de tener dificultad para respirar antes de su muerte", señaló el reporte.
Incluso, el documento también indicó que los servicios de emergencia realizaron intervenciones consistentes en intentos de reanimación. El examen reveló la presencia de parches para desfibrilador externo automático, AED por sus siglas en inglés, en el tórax del actor.
Además, una prueba toxicológica incluida en el informe indicó que no había evidencia de drogas o alcohol por encima del límite legal en el sistema de David en ese momento.
No se sospecha que haya habido ningún delito y el Departamento de Policía de Hawái le dijo a People el 19 de agosto que la investigación sobre la muerte de David ya se ha completado.
Un adiós
La muerte de David H.K. Bell se reveló por su hermana Jaleane Kanani Bell vía FaceBook, el sábado 15 de junio con un mensaje desgarrador.
"Con gran pesar comparto que mi dulce, generoso, talentoso, divertido, brillante y apuesto hermanito David H. K. Bell pasará hoy el día en compañía de nuestro Padre Celestial", escribió Kanani Bell.
La noticia impactó a varios, incluidos su agente Lashauna Downie, quien dijo a People que se enteró de la muerte de su cliente por las redes sociales.
El representante aseguró que de inmediato se le partió el corazón. Dijo del difunto que fue uno de sus mejores talentos, ya que consideró que "era la encarnación del verdadero significado de aloha".
David H.K. Bell fue recordado por su familia y seguidores como un "gigante gentil" y una persona llena de alegría.