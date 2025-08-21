 Jamie Lee Curtis Causa Furor con Look Revelador en Redes
Farándula

Jamie Lee Curtis causa revuelo en las redes con escotado y revelador look

La actriz de 66 años se volvió a poner en la piel de Tess en "Un viernes de locos" y como parte de la promoción compartió una foto que causó furor.

Jamie Lee Curtis, Instagram
Jamie Lee Curtis / FOTO: Instagram

Jamie Lee Curtis volvió a conquistar las redes, pero esta vez con una foto luciendo un look para revivir a su icónico personaje de "Un viernes de locos"

La atención mediática se centró en la sensual imagen de la actriz caracterizada como Tess Coleman para la campaña de promoción de la película.

A sus 66 años, la actriz deslumbró con un diseño que incluyó un escote sutil y un aire juvenil que dejó a todo su fandom sorprendido y dejando comentarios en las redes sociales. 

Con miles de likes y frases como "soñada", "Se ve increíble", Jamie Lee Curtis vuelve a dejar en claro que es una de las actrices más queridas en el mundo entero.  

El alcance viral se disparó tras la difusión por parte de Disney Studios de un video promocional en Instagram, donde Curtis animó al público a asistir al cine.

No obstante, el mayor volumen de comentarios no se dirigió al mensaje, sino al atuendo. Entre las reacciones de seguidores se leyeron frases como: "Perdóname, estoy distraído".

Jamie Lee Curtis - Instagram

Más detalles

Jamie Lee Curtis reconoció la repercusión y decidió emitir una respuesta en sus redes sociales.

"Me encanta que la ÚLTIMA fotografía de mí como TESS, tomada detrás del escenario y con el vestuario de mi aparición sorpresa en @elcapitanthtre para apoyar a #freakierfriday, haya recibido más atención que cualquier otra desde el anuncio con @lindsaylohan que motivó la realización de la película", escribió en un mensaje publicado en Instagram.

Y añadió: "¡FELIZ DE AYUDAR A COMPARTIR LA ALEGRÍA QUE APORTA NUESTRA PELÍCULA!".

El vestuario fue utilizado por la artista en el Teatro El Capitan durante una función especial con admiradores en Los Ángeles.

Las reacciones a la foto generaron conversación, ya que algunos mensajes apuntaron exclusivamente al físico de Jamie Lee Curtis, mientras otros reivindicaron su trayectoria y su presencia constante en la industria.

