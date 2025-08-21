Fallece Xava Drago, icónica voz de Coda

Tras varios meses de dar a conocer los estados de salud de Xava Drago, hoy se anunció su lamentable fallecimiento, producto de un agresivo cáncer de estómago. El cantante, de 54 años, deja un legado imborrable cargado de himnos generacionales y entrega apasionada sobre el escenario.
La lamentable pérdida fue comunicada la mañana del jueves 21 de agosto por la propia banda Coda en redes sociales: "Nuestro corazón está roto. Con profunda tristeza queremos compartir con ustedes que nuestro amado Xava ha partido..."
Contexto médico
Xava Drago padecía de un cáncer gástrico diagnosticado en 2024. A lo largo de los últimos meses, se sometió a múltiples intervenciones quirúrgicas, incluida la resección parcial del estómago, y tratamientos como quimioterapia. Sin embargo, la enfermedad evolucionó con rapidez y agresividad.
A principios de agosto, en un conmovedor mensaje en Facebook, reveló que los médicos ya no podían hacer nada por él, y agradeció el apoyo de su familia, equipo y admiradores.
El anuncio desató una ola de dolor y solidaridad en la escena musical mexicana. La banda Coda agregó: "Xava siempre fue un guerrero, amaba lo que hacía, siempre intenso, siempre apasionado. Estamos profundamente agradecidos por haber compartido la vida y el escenario con él...".
¿Quién fue Xava Drago y su legado musical?
Salvador "Xava Drago" Aguilar Hurtado fue la voz distintiva del hard rock mexicano de los años 90, con temas icónicos como "Aún", "Tócame", "Eternamente" y "Veinte para las doce" que definieron toda una generación. Bajo su carisma y presencia escénica, Coda se consolidó como uno de los referentes del género.
Formada en 1989, Coda se destacó por su estilo potente y directo; tras su disolución en 2000, el grupo se reencuentra en 2012 con Xava nuevamente al frente, retomando giras y vigencia en la escena.
Su adiós consciente y su fortaleza hasta el final
El guitarrista y cofundador Tonio Ruiz destacó la fortaleza espiritual de Xava en los últimos meses, calificándolo como un "guerrerazo" pese a la gravedad de su enfermedad. Además, el cantante logró terminar y dejar música inédita para sus seguidores poco antes de partir.
El fallecimiento de Xava Drago deja un vacío profundo en la música mexicana y en sus fans. Sin embargo, su voz poderosa, su entrega en cada canción y su valentía frente a la adversidad permanecen como testamento de su alma artística. Coda y sus seguidores ya preparan homenajes para honrar su memoria—con música, verdad y alma—tal como el artista lo hubiera querido.
