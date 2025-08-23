 Danna Castillo: Arriesgado Vestuario en Premios Estela
Farándula

La presentadora Danna Castillo y su arriesgado vestuario que casi la hace mostrar todo en Premios Estela

La hermosa joven se convirtió en una de las conductoras más comentadas de la gala por su vestuario.

Danna Castillo, Instagram
Danna Castillo / FOTO: Instagram

La presentadora guatemalteca Danna Castillo se convirtió en una de las protagonistas de Premios Estela 2025. Y es que la también locutora lució un vestuario que dejó a todos los presentes con la boca abierta.

La joven, quien fungió como una de las conductoras principales de la ceremonia, eligió un diseño en color negro con transparencias que destacó cada uno de sus atributos y generó un sinfín de comentarios en redes sociales. El vestido, de corte ajustado y con aberturas estratégicamente ubicadas, estuvo a punto de hacerla mostrar más de lo planeado.

Foto embed
Danna Castillo - Danna Castillo

Sin embargo, Castillo manejó la situación con seguridad y estilo, consolidándose como una de las figuras más comentadas de la gala.  Las imágenes de su look rápidamente circularon en plataformas digitales, donde sus seguidores la elogiaron por su valentía y personalidad al elegir un atuendo tan arriesgado.

La comunicadora fue designada como una de las presentadoras principales de la novena edición de los Premios Estela, evento que año con año reúne a lo mejor de la música nacional e internacional.  Su papel fue clave para guiar la ceremonia, que entregó más de 40 galardones a artistas, productores y proyectos que han dejado huella en la industria fonográfica y audiovisual.

Más de la presentación de Danna Castillo

Con naturalidad y carisma, Castillo supo manejar los momentos de tensión y emoción propios de una gala en vivo, demostrando por qué ha logrado consolidarse como una de las conductoras más destacadas de la televisión guatemalteca. Aunque el vestido se llevó gran parte de la atención, los usuarios de redes sociales también destacaron la profesionalidad de Danna Castillo sobre el escenario.

La guatemalteca Fabiola Roudha sorprende con apasionando beso a su novio en Premios Estela

El gesto romántico se robó todas las miradas y marcó uno de los momentos más comentados de la gala musical.

Muchos la aplaudieron por arriesgarse con un atuendo poco convencional en un evento de gran visibilidad, mientras que otros consideraron que el diseño era "demasiado atrevido". Los Premios Estela 2025 se celebran en el Centro de Convenciones Visión, reafirmando su papel como una de las ceremonias más importantes de la música en Guatemala.

