 Fabiola Roudha sorprende beso a su novio en Premios Estela
Farándula

La guatemalteca Fabiola Roudha sorprende con apasionando beso a su novio en Premios Estela

El gesto romántico se robó todas las miradas y marcó uno de los momentos más comentados de la gala musical.

Fabiola Roudha
Fabiola Roudha

La noche de los Premios Estela se iluminó con un momento inolvidable: Fabiola Roudha, dejó a todos boquiabiertos con un tremendo beso a su novio. Todo sucedió cuando ella y Juan Luis Aguilar, también conocido como "Mannée", posaban juntos en la alfombra roja.

Fabiola Roudha, conocida por su potente voz y su sensibilidad artística, demostró que el talento también se viste de ternura. En plena gala, la cantante no dudó en compartir ese gesto espontáneo de amor frente a las cámaras, confirmando su complicidad con Juan Luis Aguilar, "Mannée".

Fabiola Roudha

La fotografía quedó inmortalizada y se convirtió en tendencia en redes sociales, donde seguidores y medios de comunicación lo definieron como el "beso del año". Los Premios Estela son la máxima distinción de la música en Guatemala. Nacieron en noviembre de 2016.

La gala tiene el propósito de celebrar lo mejor del talento nacional, posicionándose como uno de los eventos culturales más relevantes del país. Bajo el nombre de Jackeline Fabiola Rodas Valladares, Fabiola Roudha saltó a la fama tras su participación en el reality "Código Fama Internacional".

Asimismo, consolidó su carrera con el segundo lugar en "La Academia, Última Generación" en 2008, para finalmente coronarse ganadora de "El Gran Desafío de Estrellas" en 2009. Desde entonces, ha evolucionado como cantautora y ha lanzado proyectos que destacan por su originalidad y potencia vocal.

La edición 2025 de los Premios Estela se perfila como otra celebración épica de la música guatemalteca. Según anunciaron en redes, la novena edición estará llena de muchas sorpresas y talento nacional.

Esme La Chapina se roba las miradas con su atuendo sumamente transparente en Premios Estela

El atuendo transparente en color azul, resaltó su figura y acaparó todas las miradas de la noche.

La aparición de Fabiola Roudha y "Mannée" en la alfombra roja, sellada con un beso que derretía corazones, no solo reafirma el talento de la guatemalteca, sino también su capacidad para hacer de los Premios Estela un escenario de arte y emoción.

Ella, que ha brillado desde la pantalla del reality hasta sus más recientes producciones, vuelve a demostrar que detrás de su poderosa voz hay también una historia de amor para celebrar.

