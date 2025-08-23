Las Crocs de Pietro robó Miradas en Premios Estela

La moda y la irreverencia se apoderaron de la alfombra roja de los Premios Estela 2025, cuando el joven creador de contenido Pietro Albieri llegó. Mientras otros artistas optaron por atuendos clásicos y sofisticados, Pietro eligió un traje en color verde.
Sin embargo, lo que realmente encendió las conversaciones fueron sus zapatos: unos Crocs del popular personaje animado Rayo McQueen. La elección desató una ola de comentarios en redes sociales, donde algunos aplaudieron la autenticidad y el humor del creador, mientras otros lo calificaron como un guiño atrevido que rompió con los códigos de etiqueta del evento.
Lo cierto es que Pietro logró lo que buscaba: robarse las miradas y generar conversación en una de las galas más importantes de la música en Guatemala. Los Premios Estela 2025 llegan a su novena edición y se celebran en el Centro de Convenciones Visión, consolidándose como una de las citas culturales más esperadas en el país.
La gala reúne a artistas, productores fonográficos y personalidades de la industria para reconocer lo mejor de la música y el trabajo audiovisual de cada año. Con más de 40 galardones entregados en cada edición, los Premios Estela nacieron con el propósito de promocionar, honrar y salvaguardar el talento musical.
En esta ocasión, la expectativa es alta, ya que se espera una noche llena de presentaciones memorables, homenajes especiales y momentos que quedarán en la memoria de los asistentes. Lejos de seguir los convencionalismos, el guatemalteco Pietro reafirmó su estilo fresco y desenfadado.
Sus Crocs del Rayo McQueen, un ícono de la cultura pop, se convirtieron en el accesorio más comentado de la velada, demostrando que la moda también puede ser un espacio para el humor y la autenticidad. En una gala donde los artistas brillan por su talento y su estilo, Pietro recordó que la originalidad también tiene un lugar especial en la industria.