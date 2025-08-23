Zelaya llega convaleciente a gala de Premios Estela

Lejos de dejarse vencer por el percance, Zelaya deslumbró en el Centro de Convenciones Visión, donde se celebra la novena edición de los Premios Estela. Conocida por su estilo fresco y potente voz, la intérprete posó con elegancia y demostró que su pasión por la música está por encima de cualquier dificultad física.
La artista había compartió previamente en sus redes sociales que sufrió una fractura en uno de sus dedos del pie, lo que la obligó a utilizar protección médica durante sus presentaciones públicas. Sin embargo, su espíritu no se quebró: llegó sonriente y decidida a ser parte de la gran gala que reconoce lo mejor de la música en Guatemala.
La artista recibió su primer reconocimiento de la noche, consolidando así su creciente carrera y confirmando su lugar en la escena musical guatemalteca. En redes sociales, los seguidores le enviaron mensajes de apoyo y admiración, destacando su entrega y profesionalismo.
Los Premios Estela 2025 han reunido a decenas de artistas nacionales e internacionales en una ceremonia que destaca la riqueza musical y cultural de Guatemala. Este evento, que entrega más de 40 galardones en cada edición, nació con la misión de promover, honrar y salvaguardar la música, así como reconocer el esfuerzo de productores fonográficos y artistas emergentes.
Con una alfombra roja llena de sorpresas y looks que ya generan tendencia en redes sociales, la gala promete ser una de las más memorables hasta la fecha. Además de las premiaciones, el espectáculo incluye presentaciones en vivo que celebran la diversidad de géneros musicales que enriquecen la región.
A pesar de su convalecencia, la participación de Zelaya confirma que los Premios Estela son una plataforma donde los artistas locales brillan, inspiran y conectan con el público.
La cantante cierra así un capítulo especial: demostrar que las adversidades son solo una parte más del camino cuando la pasión por la música es la fuerza que guía cada paso.