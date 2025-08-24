 Yoshua Aldana Denuncia Robo en Aruba
El influencer guatemalteco Yoshua Aldana denuncia robo en hotel durante sus vacaciones en Aruba

Por medio de sus redes sociales, el joven expuso su caso, solicitando el apoyo de sus fanáticos para denunciar.

Yoshua Aldana , Yoshua Aldana
Yoshua Aldana / FOTO: Yoshua Aldana

Yoshua Aldana, reconocido por su estilo auténtico y sus publicaciones cercanas a los fans, vivió un momento amargo durante lo que parecía ser un viaje de ensueño a Aruba. El joven denunció que fue víctima de un robo dentro del hotel en el que se hospedaba junto a su novia, quien le había preparado la sorpresa como regalo de cumpleaños.

Según relató Aldana, la pareja llegó emocionada al destino caribeño para disfrutar de unos días de descanso. Sin embargo, la alegría se convirtió en frustración cuando descubrieron que les habían sustraído 1,500 dólares de su habitación.

Lo más indignante, según explicó el influencer, es que hasta la fecha no han recibido ninguna solución por parte de la administración del hotel. El caso rápidamente generó eco en las redes sociales, donde Yoshua Aldana compartió la situación pidiendo apoyo para visibilizar lo ocurrido.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar y comenzaron a enviar mensajes de reclamo directamente a la cuenta oficial del hotel.  La presión fue tal que el establecimiento decidió bloquear los comentarios en sus publicaciones, lo que aumentó aún más la indignación entre los internautas.

Más del incidente de Yoshua Aldana

El guatemalteco expresó su molestia no solo por la pérdida económica, sino también por la falta de respuesta de las autoridades del hotel, a quienes acusó de minimizar lo sucedido.  Para Yoshua Aldana, este viaje que debía ser inolvidable terminó convirtiéndose en una experiencia frustrante marcada por la inseguridad y la falta de responsabilidad.

El viaje había sido organizado por su novia como una sorpresa para celebrar su cumpleaños, un detalle que inicialmente conmovió al creador de contenido.

No obstante, la experiencia se tornó negativa al no encontrar respaldo por parte del lugar en el que confiaron para pasar unos días tranquilos. Con este hecho, el influencer guatemalteco se suma a la lista de personalidades que utilizan su voz en plataformas digitales para denunciar situaciones que, de no hacerse públicas, podrían pasar desapercibidas.

