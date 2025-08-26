Fidel Funes y su Marimba Orquesta: Concierto Sinfónico

La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias será el escenario del esperado concierto El sabor primaveral Fidel Funes Sinfónico. Este es un espectáculo que forma parte del Festival de Junio y que se llevará a cabo el próximo 4 de septiembre a las 8:00 de la noche.
El recital contará con la participación especial de Marvin Ardany López Alvarado como director invitado, quien aportará su experiencia en la conducción de grandes ensambles orquestales. Este formato sinfónico busca fusionar la energía y el sabor de la marimba orquesta con los arreglos propios de una orquesta clásica, ofreciendo una experiencia única para el público asistente.
Fundada en 1979 por el maestro Fidel Funes, oriundo de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, la Marimba Orquesta se ha consolidado como una de las agrupaciones más importantes de Guatemala. Conocida por su estilo alegre y bailable, combina la tradición de la marimba con influencias de la música tropical y popular.
Entre sus interpretaciones más reconocidas se encuentran piezas que han acompañado generaciones en ferias, festivales y celebraciones comunitarias a lo largo del país. El concierto El sabor primaveral Fidel Funes Sinfónico se celebrará en la Gran Sala Efraín Recinos del Teatro Nacional, un espacio icónico para los grandes espectáculos del país.
Más de la fiesta de Fidel Funes
Los boletos tienen un precio único de Q100, lo que lo convierte en una oportunidad accesible para disfrutar de un recital que mezcla tradición, modernidad y talento nacional. El Festival de Junio, donde se enmarca este evento, continúa posicionándose como una plataforma para resaltar lo mejor del arte guatemalteco.
En esta ocasión, la música de Fidel Funes y su Marimba Orquesta será la gran protagonista, recordando que su sonido sigue vigente y que ahora brillará en versión sinfónica.
Sin lugar a duda, este evento del Festival de Junio es algo que no te puedes perder.