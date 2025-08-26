Nelly Furtado responde a críticas de su cuerpo con humor

Nelly Furtado encabezó el Festival Manchester Pride y lo hizo con una actuación que combinó humor, mensajes visuales y una reivindicación de la aceptación corporal.
La cantante de 46 años sorprendió a todos al subir al escenario luciendo un atuendo que llamó la atención: una camiseta con ilusión óptica que mostraba la figura de una mujer estilizada, un cinturón con la frase "Whoa Nelly" y un tatuaje en la espalda en referencia a su reciente sencillo, "Better Than Ever".
El conjunto, completado con botas coloridas que repetían el mismo mensaje, se convirtió en una declaración visual sobre los estándares de belleza y la autoaceptación.
Nelly Furtado bailó y brilló en el escenario mostrando su figura con confianza. La puesta en escena, lejos de ser un despliegue estético, sirvió para que la intérprete hiciera una sátira de los ideales del cuerpo perfecto y respondiera con ironía a los comentarios sobre su nueva silueta, un tema que generó debate en redes sociales y medios de comunicación.
La reacción pública ante el cambio físico de la intérprete fue intensa. En los últimos meses, Nelly Furtado ha recibido elogios por sus "curvas" y por una actitud que muchos consideran renovadora frente a la presión estética.
Rompe con los estándares de belleza
Nelly Furtado dejó claro que su apariencia responde a una decisión consciente de evitar cirugías estéticas.
"Nunca me he sometido a cirugías faciales o corporales, ni a aumentos, salvo por carillas en la parte superior de mis dientes, y eso fue hace poco", afirmó la cantautora.
También negó el uso de inyecciones o rellenos en rostro o labios. En su lugar, atribuyó su aspecto a una rutina de cuidado tradicional:
"Mi brillo juvenil se debe a una facialista de la vieja escuela, de quien compro sueros y cremas desde que tenía 20 años".
El mensaje de aceptación corporal de la cantante se consolidó en sus redes sociales y en sus declaraciones públicas. En una reflexión compartida a principios de año, la cantante reconoció que la presión estética de su profesión se hizo más evidente para ella en 2024, pero que, al mismo tiempo, experimentó "nuevos niveles de amor propio y confianza genuina".
Más allá de su postura sobre la imagen corporal, Nelly Furtado mantiene una trayectoria destacada en la música internacional. Desde su salto a la fama en 1996, la artista vendió más de 45 millones de discos en todo el mundo, con éxitos como "I’m Like a Bird" y "Turn Off the Light".