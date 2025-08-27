Alicia Villarreal y su romance con influencer 11 años menor

Alicia Villarreal está abriendo un nuevo capítulo en su vida a unas semanas de haber firmado el divorcio con Cruz Martínez.
La cantante mexicana decidió compartir abiertamente con sus fans que se encuentra iniciando una relación amorosa con Cibad Hernández.
Para evitar rumores falsos, Alicia Villarreal optó por la transparencia publicando en sus historias una foto en la que se observan los brazos de la pareja, cada uno con un tatuaje que incluye una letra, números y un corazón: "C8217".
La artista acompañó la imagen con un mensaje en el que reiteró su deseo de no ocultar su relación:
"Seguramente me verán mucho con @cibadoficial11 con quien estoy saliendo y nos estamos conociendo, ya el tiempo dirá". Además, agradeció el apoyo y cariño de sus seguidores, subrayando la importancia de este respaldo en su vida.
El nuevo compañero sentimental de Alicia Villarreal es Cibad Hernández, un creador de contenido, conferencista e influencer mexicano de 42 años, originario de la Ciudad de México.
La pareja ha sido vista en diversas ocasiones, incluyendo su asistencia conjunta a un concierto de los Backstreet Boys en Las Vegas, donde compartieron momentos que rápidamente captaron la atención de sus seguidores.
¿Quién es Cibad?
El inicio de la relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández se remonta a julio, cuando el influencer publicó una historia en Instagram en la que reveló que la cantante lo había invitado a uno de sus espectáculos.
Posteriormente, ambos coincidieron en Dallas, Texas, para colaborar en un proyecto profesional. Según declaraciones de Coral Villarreal, hermana de la artista, Alicia quedó "encantada" con la personalidad y el trabajo de Hernández.
Actualmente, Cibad se ha consolidado como conferencista motivacional y asegura que su objetivo no es la fama, sino transformar vidas
"La base más importante de lo que hago es hacerlo con el corazón, con objetividad, no tratando de ser otra persona. Mi objetivo no es la fama, mi objetivo es el empoderamiento de todas aquellas mujeres".
El conferencista utiliza TikTok y otras plataformas digitales para compartir reflexiones de vida que, en muchos casos, han marcado un antes y un después en sus seguidoras
Su presencia en redes sociales es notable, con más de 1 millón de seguidores en Instagram y más de 4 millones en TikTok.
Su trabajo se centra en la difusión de mensajes de empoderamiento femenino, adoptando un tono emocional y motivador, y cuestionando actitudes masculinas que perpetúan dinámicas de relaciones tóxicas.