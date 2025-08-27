Estado de Salud de La Chilindrina Tras Su Hospitalización

Hace unos días se dio a conocer que María Antonieta de las Nieves, La Chilindrina, había sido hospitalizada de emergencia debido a una crisis de ansiedad.
Ahora la misma actriz apareció en redes sociales para dar una actualización de su estado de salud confirmando que sí tuvo un problema durante su reciente gira por Perú.
"Gracias a todos los que se han preocupado por mi salud. Durante la gira en Perú tuve una fuerte deshidratación que me bajó el sodio, pero ya estoy en mi casa descansando y todo está bien, gracias a Dios", se lee en su publicación de Instagram.
La Chilindrina acompañó su mensaje con un video que grabó desde la comodidad de su casa. En éste aparece sentada cerca de un balcón con un dibujo de un león sobre una mesa.
"Qué tal amigos, soy María Antonieta de las Nieves, aquí como siempre estoy haciendo mis dibujitos, haciendo las cosas que me gusta hacer. En fin, la estoy pasando muy bien. Ojalá que ustedes la pasen tan bien como la estoy pasando yo. Gracias. Los quiero muchísimo", dijo.
Desde hace unos años, la actriz padece fibromialgia, un síndrome crónico del sistema nervioso que provoca fatiga, rigidez, dolor muscular, trastornos del sueño, dolor de cabeza, alergias, colon irritable y problemas de concentración.
"Es un síndrome caracterizado por la fatiga y el dolor prolongado en todo el cuerpo. También puede presentarse sensibilidad en las articulaciones, músculos, tendones y otros tejidos blandos. No existen estudios de laboratorio ni de gabinete como resonancias o ultrasonidos para diagnosticar esta enfermedad.
Su detección depende de evaluaciones clínicas para diferenciarla de otros padecimientos con los que puede confundirse", informó la Secretaría de Salud.
¿Sus hijos la abandonaron?
Una fuente cercana a La Chilindrina aseguró que sus hijos la tienen abandonada:
"Nos ha preocupado muchísimo porque dice que se siente muy sola. Asegura que nadie la quiere y que sus hijos prefieren estar con sus perros antes que quedarse con ella. Se le va la onda y se pone agresiva. Por instantes está muy bien y luego se altera de la nada".
También confesó que se quedó sola en el hospital, solo al cuidado de una enfermera: "Me extraña lo que dice de sus hijos, pero no me gustaría opinar sobre ese tema. Quizás tuvieron algo que resolver. La familia es la que sabe lo que realmente pasa".
"Ya la dieron de alta. Sin embargo, para serles honesta, María Antonieta sí se puso muy triste, porque ellos no se pudieron quedar con ella. La dejaron en la noche", concluyó sobre el tema.