 Anne Hathaway se cae durante grabación de 'El Diablo Viste a la Moda 2'
Farándula

Anne Hathaway se cae de las gradas en plena grabación de "El Diablo viste a la moda 2"

La actriz apareció con un look arriesgado, falda, blusa transparente y tacones, los cuales fueron los que provocaron el accidente.

Anne Hathaway caída, Instagram
Anne Hathaway caída / FOTO: Instagram

Anne Hathaway sabe lo que es caer con estilo y así lo demostró tras sufrir una fuerte caída mientras filmaba una escena de "El Diablo viste a la moda 2", en Nueva York.

La actriz estuvo en la mira de todos los fotógrafos, luego de que experimentara un aparatoso accidente en el set

Anne Hathaway apareció con un look arriesgado y moderno: blusa transparente de cuadros, sujetador negro a la vista, falda plisada a la cintura y, por supuesto, tacones de vértigo.

Desafortunadamente, fueron esos zapatos los que terminaron provocando un accidente, ya que la actriz iba bajando unas escaleras, cuando el tacón se rompió, haciendo que resbalara y se cayera frente a las cámaras y el equipo de producción.

La actriz, que retomará su icónico papel de Andrea "Andy" Sachs, se tomó el tropiezo con humor. Tras levantarse, levantó los brazos en señal de triunfo y sonrió ampliamente, asegurando a todos los presentes que estaba bien.

La escena rápidamente se viralizó y dividió opiniones: algunos creen que fue un accidente espontáneo, mientras que otros sospechan que fue una puesta en escena perfectamente calculada para darle realismo a la trama.

Más detalles

La esperada secuela de El Diablo viste a la moda ya está en marcha y llegará a las salas de cine el 1 de mayo de 2026.  

La producción ha elegido Nueva York como epicentro de la filmación, rindiendo homenaje al ambiente urbano y sofisticado que definió la primera entrega. Varias escenas se han grabado en calles icónicas de la ciudad, lo que le aporta autenticidad y un aire cosmopolita que encaja perfectamente con el universo de la moda.

Además de Anne Hathaway, Meryl Streep también ha sido vista en el set retomando el papel de Miranda Priestly, la temible editora inspirada en Anna Wintour, Emily Blunt como Emily Charlton, Stanley Tucci en el papel de Nigel y Kenneth Branagh como el esposo de Miranda.

El rodaje comenzó el 30 de junio de 2025 y se desarrolla en locaciones clave del mundo de la moda: Nueva York, Milán y Roma.

El Diablo viste a la Moda 2 se centrará en un nuevo conflicto entre Miranda Priestly, ahora al mando de una revista en declive, y Emily Charlton, convertida en una poderosa ejecutiva dentro de un emporio de lujo.

