Presentadora sufre accidente sensual en vivo y revela más

El nombre de la presentadora Roberta Franco se ha vuelto tendencia en redes sociales durante las últimas horas, luego de que se mostraran las imágenes de un incómodo accidente que sufrió en vivo.
Lo que parecía un simple reporte sobre un bache en calles de Monterrey terminó convirtiéndose en un momento inesperado y viral, luego de que la reconocida reportera Robertita sufriera una caída durante una plena transmisión para Canal 6.
La presentadora se encontraba cubriendo un enorme bache que, según su propia advertencia, podría convertirse en un socavón y representar un grave riesgo tanto para peatones como para automovilistas.
Mientras explicaba el peligro de la grieta, el conductor Ernesto Chavana le pidió medir la profundidad del bache: "A ver cómo lo podemos medir Robertita, vamos a ver qué tan grande es el bache a ver qué se te ocurre".
Con micrófono en mano, un diminuto vestido negro que a penas la cubría y tacones altísimo, Robertita no dudó en acercarse para revisar el hoyo más de cerca.
"Me voy a meter al socavón para ver la profundidad, a ver espérame", dijo antes de dar unos pasos en puntillas hacia el borde.
Sin embargo, el calzado y la inestabilidad del suelo jugaron en su contra: Robertita perdió el equilibrio y cayó de rodillas dentro del bache, golpeándose las manos al intentar sostenerse.
Lo que más llamó atrajo la atención fue que el incidente no solo la lastimó, sino que mostró parte de su intimidad frente a las cámaras.
Reacciones
El percance sorprendió al conductor, quien apareció a cuadro con gesto de asombro mientras la cámara dejaba de mostrar la escena. Segundos después, la reportera volvió al aire con evidente molestia por lo sucedido:
"Señor Chavana, acabo de sufrir un accidente, imagínese si una persona pasa por este tipo de accidentes, imagínese un carro, se queda sin llantas. Me manché todita, cómo me voy a regresar al programa".
En marzo de este año, se reportó que la modelo y conductora de Multimedios sufrió un aparatoso accidente vial que dejó su vehículo envuelto en llamas.
Robertita circulaba por la avenida avenida Lázaro Cárdenas, al sur de Monterrey, Nuevo León, cuando de pronto un vehículo en su intento por rebasarla golpeó la camioneta de la conductora, provocando que se estrellara contra el muro de contención.