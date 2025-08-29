Filtran Fotos Íntimas de Presentadora Tras Accidente en Vivo

Desde la tarde del 28 de agosto, el nombre de Roberta Franco, una presentadora de Multimedios, se comenzó a popularizar en distintas redes sociales.
Y es que la joven vivió momentos de incomodidad al mostrar, por accidente, su ropa interior en plena transmisión en vivo.
Como era de esperarse, los usuarios comenzaron a investigar un poco más de la vida de la presentadora y encontraron que ofrece material exclusivo en su cuenta oficial de OnlyFans.
Los interesados pueden pagar poco menos de 200 pesos para acceder a sus fotos y videos íntimos.
Asimismo, algunos sujetos filtraron el material de la presentadora, el cual ya se encuentra en distintos sitios de la red.
Además del contenido en la plataforma azul, Roberta también difunde fotos en Instagram, en donde se pueden leer comentarios como "Mi futura esposa", "Eres Arte ..Reyna", "Me encantas y me fascinas Roberta" o "Por qué no saliste en la casa de los famosos?".
¿Qué le sucedió?
Lo que parecía un simple reporte sobre un bache en calles de Monterrey terminó convirtiéndose en un momento inesperado y viral, luego de que la reconocida reportera Robertita sufriera una caída durante una plena transmisión para Canal 6.
La presentadora se encontraba cubriendo un enorme bache que, según su propia advertencia, podría convertirse en un socavón y representar un grave riesgo tanto para peatones como para automovilistas.
Mientras explicaba el peligro de la grieta, el conductor Ernesto Chavana le pidió medir la profundidad del bache: "A ver cómo lo podemos medir Robertita, vamos a ver qué tan grande es el bache a ver qué se te ocurre".
Con micrófono en mano, un diminuto vestido negro que a penas la cubría y tacones altísimos, Robertita no dudó en acercarse para revisar el hoyo más de cerca.
"Me voy a meter al socavón para ver la profundidad, a ver espérame", dijo antes de dar unos pasos en puntillas hacia el borde.
Sin embargo, el calzado y la inestabilidad del suelo jugaron en su contra: Robertita perdió el equilibrio y cayó de rodillas dentro del bache, golpeándose las manos al intentar sostenerse.
Lo que más llamó atrajo la atención fue que el incidente no solo la lastimó, sino que mostró parte de su intimidad frente a las cámaras.
Si bien algunos internautas interpretaron todo como un montaje con el fin de que el programa se volviera tendencia, la realidad es que lo logró porque el clip supera el millón de reproducciones en menos de 24 horas.